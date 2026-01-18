Koniec uciążliwego obowiązku dla tysięcy firm? Tak, jeśli ministerstwo zdąży
Dodano: 
ESG
ESG Źródło: Shutterstock / witsarut sakorn
Resort finansów pracuje nad wdrożeniem unijnej dyrektywy. Jeśli nie zdąży, firmy czeka uciążliwy obowiązek.

Ministerstwo Finansów rozpoczęło prace nad implementacją unijnej dyrektywy Omnibus I.

„Projekt ustawy wdrażający opcję zwolnienia dla jednostek z pierwszej fali został wpisany do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, a 8 stycznia 2026 r. skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych” – poinformował w poniedziałek resort finansów.

Choć brzmi to nieco enigmatycznie, efekty tych działań mogą przynieść realną ulgę tysiącom polskich firm. Chodzi bowiem o zwolnienie z obowiązku raportowania ESG, czyli kosztownej sprawozdawczości, do której od dwóch lat są zobowiązane polskie przedsiębiorstwa. To dobra wiadomość zwłaszcza dla średnich firm, ale jest jeden problem – nowe przepisy muszą wejść w życie najpóźniej do końca marca.

Problem z raportowaniem ESG

Obowiązek raportowania ESG wynika z unijnej dyrektywy CSRD, która została wdrożona do polskiego prawa w 2024 roku. Przypomnijmy, że wejście tego wymogu sprawozdawczego zostało rozłożone na etapy.

„W pierwszej kolejności – począwszy od roku obrotowego 2024 – obowiązek raportowania dotyczy największych jednostek zainteresowania publicznego, w których zatrudnienie przekroczyło 500 osób (tzw. pierwsza fala)” – wyjaśnia ministerstwo.

W praktyce oznaczało to dla wielu firm setki stron dokumentów, audyty, nowe systemy i wysokie koszty. Dla części przedsiębiorców raportowanie stało się poważnym obciążeniem organizacyjnym i finansowym, często bez bezpośrednich korzyści biznesowych.

Omnibus I, czyli hamulec przeregulowania z Brukseli

Na szczęście Unia Europejska dostrzegła skalę przeregulowania, przynajmniej w tej kwestii.

„W grudniu 2025 roku trzy kluczowe instytucje UE – Rada, Parlament Europejski i Komisja Europejska – osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie pakietu Omnibus I. To zestaw zmian do dyrektywy CSRD, których głównym celem jest zmniejszenie obciążeń biurokratycznych dla przedsiębiorstw” – przypomina „Infor.pl”.

Co to oznacza dla polskich firm? Ograniczenie obowiązków ESG, przynajmniej dla części podmiotów.

Kto będzie mógł skorzystać ze zwolnienia?

Zgodnie z planami Ministerstwa Finansów z raportowania ESG będą mogły zostać zwolnione firmy, które zatrudniają do 1000 pracowników i mają przychody nieprzekraczające 450 mln euro.

„Docelowo (po wdrożeniu Omnibus I), począwszy od roku obrotowego 2027, te jednostki z pierwszej fali, w których zatrudnienie nie przekracza 1000 osób, a przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów nie przekraczają 450 mln euro, nie będą zobowiązane do raportowania” – wyjaśnia resort finansów.

To właśnie opcja, którą Ministerstwo Finansów zamierza wdrożyć w pierwszej kolejności.

Dlaczego liczy się czas?

Kluczowy jest termin. Firmy, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, muszą sporządzić sprawozdanie z działalności za 2025 rok do końca marca 2026 roku. Jeśli nowe przepisy nie zostaną uchwalone na czas, zwolnienie nie zadziała, a termin sprawozdawczy za 2025 rok minie. Ministerstwo działa więc w ogromnym pośpiechu, ale przedsiębiorcy muszą brać pod uwagę ryzyko opóźnień.

Dla części firm ESG jest elementem strategii

„Infor.pl” zwraca uwagę na zawarte w komunikacie resortu ważne zastrzeżenie: „udostępnienie opcji zwolnienia nie powinno być utożsamiane z zachętą do zaprzestania raportowania”.

Eksperci podkreślają, że przedsiębiorcy powinni mieć realny wybór. Dla części firm raportowanie ESG pozostaje istotnym elementem strategii biznesowej – narzędziem zarządzania ryzykami klimatycznymi i społecznymi, wsparciem w pozyskiwaniu finansowania oraz sposobem budowania przewagi konkurencyjnej. W takich przypadkach dobrowolne raportowanie może nadal mieć uzasadnienie.

Z kolei przedsiębiorstwa, dla których obowiązki wynikające z CSRD były jedynie kosztownym i czasochłonnym obciążeniem administracyjnym, zyskują możliwość rezygnacji z raportowania.

Decyzja o skorzystaniu ze zwolnienia powinna być poprzedzona analizą kosztów, dotychczasowych inwestycji oraz konsultacją z księgową lub doradcą. Jedno jest pewne – najbliższe tygodnie zdecydują o tym, kto faktycznie odetchnie z ulgą.

Harmonogram, którego warto pilnować

Dla przedsiębiorców objętych pierwszą falą obowiązków najbliższe miesiące będą kluczowe. To właśnie wtedy rozstrzygnie się, kto skorzysta ze zwolnień, a kto pozostanie przy raportowaniu. Oto najważniejsze etapy, które warto mieć na radarze:

  • grudzień 2025 roku – Rada UE, Parlament Europejski oraz Komisja Europejska osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie pakietu Omnibus I,
  • styczeń–luty 2026 roku – uzgodnienia międzyresortowe oraz konsultacje publiczne projektu ustawy UC136,
  • przełom lutego i marca 2026 roku – przewidywane zakończenie procesu legislacyjnego na poziomie Unii Europejskiej,
  • koniec marca 2026 roku – termin sporządzenia sprawozdania z działalności za rok obrotowy 2025 dla firm, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1. Co to jest dyrektywa CSRD?

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) to unijna dyrektywa nakładająca obowiązek raportowania ESG na wskazane przedsiębiorstwa. W Polsce została wdrożona do prawa w 2024 roku i określa m.in., które firmy muszą sporządzać raporty oraz jakie informacje mają w nich zawierać.

2. Które firmy obowiązuje raportowanie ESG?

Raportowanie ESG obowiązuje firmy, które zatrudniają powyżej 500 osób lub osiągają przychody netto powyżej 40 mln euro, a także niektóre instytucje finansowe i spółki giełdowe.

3. Co to jest Omnibus I?

Omnibus I to pakiet zmian do dyrektywy CSRD przygotowany przez Unię Europejską. Jego celem jest zmniejszenie obciążeń biurokratycznych dla firm – m.in. poprzez umożliwienie części przedsiębiorstw czasowego lub częściowego zwolnienia z raportowania ESG.

4. Kto będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z raportowania ESG?

Zwolnienie przewidziane przez Omnibus I dotyczy firm, które zatrudniają do 1000 osób i mają przychody netto do 450 mln euro, i obejmuje lata obrotowe 2025–2026.

Źródło: Ministerstwo Finansów / Infor.pl