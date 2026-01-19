Zwolnienie z obowiązku korzystania z KSeF. Co na to skarbówka?

Minister finansów nie zostawił Polakom złudzeń. KSeF będzie obowiązkowy od 1 lutego 2026 roku dla podatników o obrotach powyżej 200 mln zł, a dla pozostałych — od 1 kwietnia. Podmioty wystawiające faktury do 10 tys. zł brutto miesięcznie zaczną korzystać z KSeF dopiero od 1 stycznia 2027 roku.

Złudzeń już nikt nie ma, ale przedsiębiorcy chcą wykorzystać każdą możliwość, by z nowego systemu nie korzystać. Na wszelki wypadek składają wnioski o zwolnienie z obowiązku korzystania KSeF i powołują się przy tym na Konstytucję RP.

Przeciwko KSeF firmy sięgają po Konstytucję RP

Z artykułu 51 ust. 2 Konstytucji RP wynika, że „władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym”.

Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, Krzysztof Rogowski, dyrektor Departamentu Analiz Krajowej Administracji Skarbowej w Ministerstwie Finansów wysłał pismo do wszystkich izb administracji skarbowych w Polsce. Wynika z niego, że zgodnie z art. 165 par. 1 ordynacji podatkowej organy podatkowe powinny wszcząć postępowanie podatkowe na żądanie strony (lub z urzędu). Jednak inny przepis ordynacji (art. 165a par. 1) mówi, że organ podatkowy powinien odmówić wszczęcia postępowania, gdy wniosek został wniesiony przez „osobę niebędącą stroną lub gdy z jakichkolwiek innych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte”.

Przyczyną odmowy wszczęcia postępowania może być sytuacja, w której przepisy prawa podatkowego nie zawierają podstawy do rozpatrzenia danej sprawy w trybie postępowania podatkowego lub wprost zakazują prowadzenia postępowania – przypomniał w piśmie do dyrektorów izb Krzysztof Rogowski. Rozpatrując wniosek, skarbówka musi wskazać przepis, który umożliwia prowadzenie postępowania w sprawie zwolnienia z KSeF. Nie jest nim art. 51 ust. 2 Konstytucji RP – wynika z pisma.

KSeF zmniejszy wysoki deficyt budżetowy

Już w 2024 roku przedsiębiorcy zgłaszali obawy, że jeśli będą musieli wystawiać w przyszłości faktury ustrukturyzowane (e-faktury), to będą ujawniać szeroki zakres danych, także tych objętych tajemnicą handlową. Szef KAS uspokajał, że gromadzone w KSeF dane będą wykorzystywane wyłącznie w wymaganym zakresie, a fiskus przyłoży szczególną uwagę do poszanowania praw osób fizycznych do prywatności i ochrony ich danych.

Przypomnijmy: cel, dla którego KSeF wchodzi w życie to uszczelnienie poboru podatku VAT, ukrócenie VAT-owskich karuzel i zwiększenie skuteczności ściągania podatku z tytułu sprzedaży. Dodatkowo, Polska ma wysoki deficyt budżetowy sięgający 271,7 mld zł (6,5 proc. PKB). Sejm uchwalił już ustawę budżetową przewidującą dochody na poziomie 647,2 mld zł i dużo większe wydatki – 918,9 mld zł. Taka sytuacja budzi obawy ekonomistów o stabilność finansów publicznych, więc ministerstwo finansów nie zrezygnuje z kontroli predsiębiorców.

