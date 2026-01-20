Lokaty bankowe na pół roku. Wyróżniają się dwie propozycje

Serwis Bankier.pl przedstawił pierwszy w tym roku ranking lokat bankowych na pół roku. Powstał on w oparciu o jeden parametr, jakim jest stawka procentowa – im wyższa, tym lepsza pozycja banku w zestawieniu. Dana marka bankowa może się w nim znaleźć tylko raz (z najlepszą propozycją na dany termin).

Lokaty bankowe na pół roku. Lider ten sam

Na czele rankingu pozostaje Nest Lokata Witaj od Nest Banku. Oprocentowanie na tym depozycie nie zmieniło się i wynosi 6,60 proc. w skali roku. Warto przypomnieć, że jeszcze w listopadzie proponowana wynosiło ono 7,10 proc., co było jedną z najwyższych stawek na rynku. Tym razem zmiany nie ma, nie zmieniły się też warunki umożliwiające skorzystanie z oferty. Przeznaczona jest ona dla nowych klientów, którzy założą konto osobiste i spełnią następujące warunki (do wyboru):

zapewnienie wpływów w wysokości minimum 2000 zł na miesiąc lub zapewnianie dowolnego wpływu na co najmniej 2000 zł miesięcznie, wykonanie minimum 10 płatności kartą lub Blikiem w danym miesiącu,

zapewnienie wpływu wynagrodzenia na kwotę minimum 2000 zł na miesiąc.

Maksymalna kwota wpłaty to 25 000 zł.

Wiceliderem zestawienia nadal jest lokata VeloBanku – VeloLokata dla Aktywnych VeloBanku. Proponowane oprocentowanie wynosi 6,50 proc. rocznie, czyli tyle samo, co w grudniu. By skorzystać z tej oferty również trzeba być nowym klientem i otworzyć konto osobiste. Konieczne jest zapewnienie wpływu na to konto minimum 2000 zł w każdym pełnym miesiącu kalendarzowym trwania lokaty. Maksymalnie można wpłacać 50 000 zł.

Trzecie miejsce, ale z wyraźnie niższą stawką (4,50 proc. w skali roku) zajmuje Lokata dla Ciebie dla nowych klientów od Raiffeisen Digital Bank. W tym wypadku nastąpił spadek w relacji do poprzedniego miesiąca (oprocentowanie w grudniu wynosiło 4,80 proc.). Propozycja ta – jak sugeruje nazwa – przeznaczona jest dla nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste. Górna granica wpłat to 100 000 zł.

Tuż za podium uplasowała się Lokata terminowa proponowana przez CA Auto, gdzie oprocentowanie wynosi 4,45 proc. w skali roku. Piątą pozycję zajmuje NOWYdepozyt 6M GWARANTOWANY z oferty Banku Nowego. W tym wypadku stawka wynosi 4,30 proc. rocznie.

