Kursy walut 21 stycznia 2026. Po ile dolar, euro, frank i funt?

To ważne informacje nie tylko dla miłośników finansów. Informacje o zmieniających się codziennie kursach walut elektryzują Polaków zarówno w kraju, jak i poza nim.

Z danych przekazanych w środę przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 21 stycznia za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,6118 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2271 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,5553 zł, a za 1 brytyjskiego funta 4,8434 zł.

Jakie są dziś kursy walut? NBP podał najnowsze dane

Kursy walut – środa, 21 stycznia

dolar –3,6118 zł

euro –4,2271 zł

frank szwajcarski – 4,5553 zł

funt szterling – 4,8434 zł

Kursy walut – ostatnie 7 dni

Kursy walut – wtorek, 20 stycznia

dolar –3,6054 zł

euro –4,2279 zł

frank szwajcarski – 4,5608 zł

funt szterling – 4,8583 zł

Kursy walut – poniedziałek, 19 stycznia

dolar –3,6331 zł

euro –4,2231 zł

frank szwajcarski – 4,5476 zł

funt szterling – 4,8704 zł

Kursy walut – piątek, 16 stycznia

dolar –3,6346 zł

euro –4,2192 zł

frank szwajcarski – 4,5302 zł

funt szterling – 4,8692 zł

Kursy walut – czwartek, 15 stycznia

dolar –3,6153 zł

euro –4,2068 zł

frank szwajcarski – 4,5164 zł

funt szterling – 4,8580 zł

Kursy walut – środa, 14 stycznia

dolar – 3,6140 zł

euro – 4,2110 zł

frank szwajcarski – 4,5059 zł

funt szterling – 4,8631 zł

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.

Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.

Czytaj też:

Kursy walut 20 stycznia 2026. Po ile dolar, euro, frank i funt?Czytaj też:

Kursy walut 19 stycznia 2026. Po ile dolar, euro, frank i funt?