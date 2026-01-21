Polskie firmy pod presją kosztów. Ponad 30 proc. ma długi
Polskie firmy pod presją kosztów. Ponad 30 proc. ma długi

Przedsiębiorca Źródło: Shutterstock / antoniodiaz
Zadłużenie i koszty pracy ograniczają możliwości firm. Przedsiębiorcy muszą zarządzać budżetem na bieżąco.

Wyniki badania inFakt indeks 2025 pokazują, że kondycja finansowa wielu firm pozostaje relatywnie stabilna, jednak coraz częściej opiera się na działaniach defensywnych.

– Zebrane przez nas dane pokazują, że wiele firm funkcjonuje dziś w pozornie dobrej kondycji, ale przy bardzo ograniczonym marginesie bezpieczeństwa – zauważa Piotr Juszczyk, doradca podatkowy inFakt.

Rzeczywiście, wyniki badania wskazują, że ponad połowa przedsiębiorców ocenia kondycję swojej firmy jako dobrą lub bardzo dobrą, a niemal co czwarty wskazuje na poprawę sytuacji w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednocześnie rośnie skala ryzyk, które mogą tę stabilność szybko podważyć.

Zadłużenie najczęściej w ZUS-ie

Aż 36 proc. przedsiębiorców deklaruje posiadanie zadłużenia lub zaległości finansowych. Najczęściej dotyczą one Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), co potwierdza, że składki pozostają jednym z największych obciążeń dla firm. W dalszej kolejności pojawiają się zobowiązania wobec banków i kontrahentów.

– Szczególnie niepokojące jest to, że w przypadku 32 proc. firm posiadających wierzytelności poziom zadłużenia realnie zagraża płynności finansowej, ograniczając możliwość reagowania na kolejne wstrząsy kosztowe – czytamy w komunikacie inFaktu.

Firmy tną koszty zatrudnienia

Presja finansowa widoczna jest także na rynku pracy. W 2025 roku 68 proc. firm nie zmieniało poziomu zatrudnienia, jednak niemal co piąta firma rozważa redukcję etatów w najbliższym czasie. Wyniki badania wskazują, że jednocześnie 45 proc. przedsiębiorców podniosło wynagrodzenia wszystkich lub większości pracowników, co w połączeniu z rosnącymi składkami i kosztami pracy znacząco obciąża budżety firm.

Inflacja to wyzwanie

Inflacja wymusiła na przedsiębiorcach szereg trudnych decyzji operacyjnych. Wiele firm reaguje elastycznie, starając się utrzymać stabilność finansową poprzez bieżące balansowanie kosztów, a nie długofalowe planowanie. W praktyce działania te obejmują między innymi:

  • podnoszenie cen produktów lub usług – ponad 40 proc. firm w zakresie 10-20 proc., a ponad 20 proc. nawet o 21-30 proc.,
  • ograniczanie kosztów prowadzenia działalności,
  • zwiększanie liczby realizowanych zleceń,
  • zamrażanie wynagrodzeń pracowników.

Przedsiębiorcy pod presją kosztów

Eksperci podkreślają, że wiele firm utrzymuje się dziś na rynku dzięki bieżącemu balansowaniu kosztów, a nie dzięki długofalowemu rozwojowi.

– Zadłużenie, rosnące koszty pracy i presja płynnościowa sprawiają, że stabilność finansowa coraz częściej opiera się na bieżącym zarządzaniu, a nie na długoterminowym planowaniu. W takich warunkach każda dodatkowa zmiana regulacyjna lub kosztowa może mieć dla części przedsiębiorców destabilizujący efekt – podsumowuje Piotr Juszczyk.

Źródło: WPROST.pl / inFakt