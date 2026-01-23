Składka zdrowotna na ryczałcie w górę. Tyle teraz wyniesie

„(…) Ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2025 r. wyniosło 9228,64 zł” – podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w wydanym 22 stycznia 2026 r. obwieszczeniu.

– Na dzisiejsze dane GUS-u niecierpliwie czekali przedsiębiorcy rozliczający się na ryczałcie. Po zmianach wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu składka zdrowotna dla osób opodatkowanych ryczałtem jest liczona w trzech progach, a jej podstawę na 2026 r. stanowi właśnie przeciętne wynagrodzenie za IV kwartał 2025 r. w sektorze przedsiębiorstw – wyjaśnia Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt.

„Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2025 r. było o 8,6 proc. wyższe niż w grudniu 2024 r”. – poinformował GUS.

Wskazuje to na wzrost o 679,46 zł w porównaniu z kwotą 8549,18 zł z IV kwartału 2024 r.

Nowa składka zdrowotna na ryczałcie

W związku z tymi danymi w 2026 roku obowiązywać będą nowe stawki składki zdrowotnej na ryczałcie. Wynoszą one:

do 60 000 zł przychodu – 498,35 zł miesięcznie (60 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 5537,18 zł x 9 proc.),

od 60 000 zł do 300 000 zł – 830,58 zł miesięcznie (100 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 9228,64 zł x 9 proc.),

powyżej 300 000 zł – 1495,04 zł miesięcznie (180 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 16 611,55 zł x 9 proc.).

W konsekwencji wysokość składki zdrowotnej w 2026 roku wzrośnie miesięcznie:

do 60 000 zł przychodu o 36,69 zł,

od 60 000 zł do 300 000 zł o 61,15 zł,

powyżej 300 000 zł o 110,07 zł.

– Składka zdrowotna dla ryczałtu w 2026 roku wzrosła o 8 proc. Składki społeczne i na Fundusz Pracy w bieżącym roku wzrosły o 8,6 proc., a dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność o 3 proc. W 2026 r. maksymalna roczna składka zdrowotna dla podatników rozliczających się na ryczałcie wyniesie 17 950,48 zł, czyli o blisko 1320,54 zł więcej niż w 2025 roku. Składka zdrowotna istotnie zmieniła podejście właścicieli firm do wyboru formy opodatkowania – wyjaśnia Juszczyk.

Składka przy skali podatkowej i podatku liniowym

Osoby, które rozliczają się na zasadach skali podatkowej, opłacają składkę zdrowotną w wysokości 9 proc., a przy podatku liniowym – 4,9 proc. od dochodu.

– W ich przypadku obowiązuje również minimalna składka zdrowotna, której podstawa w 2026 roku zwiększa się z 75 proc. do 100 proc. minimalnego wynagrodzenia. Minimalna składka w 2026 roku wynosi 432,54 zł (4806 x 9 proc.) i jest wyższa o 117,58 zł niż w 2025 roku. Wyższą minimalną składkę zdrowotną przedsiębiorcy zapłacą w marcu za luty, z uwagi na przesunięty dla tej grupy rok składkowy – tłumaczy Juszczyk.

Nie tylko działalność jednoosobowa

Obowiązek opłacania składki zdrowotnej nie ogranicza się jedynie do jednoosobowych działalności gospodarczych. Składkę zryczałtowaną, czyli stałą przez cały rok, płacą także:

właściciele jednoosobowych spółek z o.o. – 830,58 zł,

współwłaściciele spółek komandytowych (komplementariusz/komandytariusz) – 830,58 zł,

twórcy i artyści (o ile nie jest to ich przedmiotem działalności) – 830,58 zł,

podatnicy rozliczający się na karcie podatkowej – 432,54 zł,

osoby współpracujące – 622,93 zł.

