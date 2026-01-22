Władysław Grochowski o nowej propozycji rządu: Ludzie są przestraszeni

„Bardzo szanuję przedsiębiorców, ale czasy wzywania przedstawicieli rządu na dywanik się skończyły” – w ten sposób wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski odniósł się do zaproszenia na spotkanie w siedzibie Grupy Arche. Zaprosił go Władysław Grochowski, prezes i założyciel spółki, który chciał, żeby przedstawiciel ministerstwa wziął udział w konsultacjach na temat przygotowywanej w resorcie nowelizacji ustawy o własności lokali.

– Dla całej branży to było zaskoczenie. Nikt tego z nami nie konsultował. O całej sprawie dowiedzieliśmy się podczas firmowej Wigilii, 15 grudnia, zupełnie przypadkiem – mówi Władysław Grochowski w rozmowie z „Wprost”.