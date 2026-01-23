Złe wieści dla Biedronki i Lidla. W tych sklepach coraz chętniej robimy zakupy

Jak pokazuje raport firmy technologicznej Proxi.cloud i UCE RESEARCH, w 2025 roku ruch w sklepach spożywczych wzrósł w ujęciu rocznym w trzech formatach. Chodzi o sieci convenience (wzrost o 13,1 proc.), dyskonty (o 6,4 proc.), a także supermarkety (o 4,5 proc.). Autorzy raportu podkreślają, że zmiany potwierdzają strukturalne przesunięcie zachowań zakupowych Polaków w stronę częstszych, krótszych i bliższych wizyt, przy jednoczesnym ograniczaniu dużych, planowych zakupów.

– Zauważalny wzrost ruchu w sklepach convenience wpisuje się w szerszą zmianę preferencji zakupowych konsumentów w kierunku częstszych, krótszych wizyt, realizowanych blisko miejsca zamieszkania lub pracy. Rozszerzanie asortymentu i usług w części sieci należących do tego formatu wzmacnia ten trend, ale jego źródłem pozostaje zmiana codziennych ścieżek zakupowych – komentuje współautor raportu Mateusz Nowak z Proxi.cloud.

Choć zyskują również dyskonty i supermarkety, to ich wzrost jest wyraźnie umiarkowany, co – jak podkreślają twórcy raportu – sugeruje stabilizację tych formatów jako miejsc regularnych, ale bardziej zaplanowanych wizyt.

Sieci convenience mają powód do zadowolenia również ze względu na fakt, iż tylko im w 2025 roku przybyło unikalnych klientów (wzrost o 0,8 proc.). Największe spadki w tym zakresie odnotowały hipermarkety (o 7,2 proc.). Autorzy raportu podkreślają, że zmiany w liczbie unikalnych klientów pokazują jeszcze wyraźniej przesunięcia zasięgu poszczególnych formatów, a nie tylko intensywność zakupów. Rynek nie tyle kurczy się, co koncentruje się wokół mniejszej liczby segmentów pełniących rolę codziennego punktu kontaktu zakupowego.

Częstotliwość robienia zakupów wzrosła natomiast we wszystkich formatach. I w tym wypadku przodują w convenience (wzrost o 10,6 proc. na miesiąc). Sklepy te wyprzedziły dyskonty i supermarkety (wzrost o 7,8 i 5,6 proc.).

– Najwyższy wzrost częstotliwości w formacie convenience bezpośrednio wynika z największego skoku ruchu przy względnie stałej liczbie klientów. Z kolei zwiększenie częstotliwości w pozostałych formatach nastąpiło mimo spadku liczby klientów. To wskazuje na ugruntowanie przyzwyczajeń zakupowych przynajmniej części konsumentów. Niemniej jednak poza formatem convenience zmiany rok do roku nie są niewielkie i nie powinny być odczuwalne dla sklepów – tłumaczy Mateusz Nowak.

13 minut w dyskontach, 10 minut w supermarketach

W raporcie przedstawiono również dane dotyczące średniego czasu trwania wizyty w sklepie. Wzrost w ujęciu nastąpił jedynie w formacie convenience – w 2025 roku było to średnio 4 min. i 18 sek., podczas gdy w 2024 roku – 4 min. i 6 sek. W pozostałych formatach nastąpiły spadki. W dyskontach spędzaliśmy średnio 13 min. i 18 sek., a rok wcześniej – 14 min. i 24 sek., a w supermarketach odpowiednio 10 min. i 30 sek. i 11 min. i 24 sek.

Autorzy raportu wskazują, że wzrost czasu wizyty w sklepach convenience należy interpretować w kontekście bardzo wysokiej częstotliwości zakupów. Jednocześnie pozostaje on formatem o zdecydowanie najkrótszym czasie pobytu, co potwierdza jego zadaniowy charakter. Skrócenie czasu wizyt w dyskontach, supermarketach i hipermarketach wskazuje natomiast na większą efektywność zakupów, a nie na spadek zainteresowania nimi. W połączeniu ze stabilnym lub rosnącym ruchem oraz wzrostem częstotliwości wizyt dane sugerują, że klienci szybciej realizują zakupy, ograniczając czas spędzany w sklepie.

