Kursy walut 23 stycznia 2026. Po ile dolar, euro, frank i funt?

To ważne informacje nie tylko dla miłośników finansów. Informacje o zmieniających się codziennie kursach walut elektryzują Polaków zarówno w kraju, jak i poza nim.

Z danych przekazanych w piątek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 23 stycznia za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,5831 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2050 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,5298 zł, a za 1 brytyjskiego funta 4,8478 zł.

Jakie są dziś kursy walut? NBP podał najnowsze dane

Kursy walut – piątek, 23 stycznia

dolar –3,5831 zł

euro –4,2050 zł

frank szwajcarski – 4,5298 zł

funt szterling – 4,8478 zł

Kursy walut – ostatnie 7 dni

Kursy walut – czwartek, 22 stycznia

dolar –3,6028 zł

euro –4,2128 zł

frank szwajcarski – 4,5419 zł

funt szterling – 4,8434 zł

Kursy walut – środa, 21 stycznia

dolar –3,6118 zł

euro –4,2271 zł

frank szwajcarski – 4,5553 zł

funt szterling – 4,8434 zł

Kursy walut – wtorek, 20 stycznia

dolar –3,6054 zł

euro –4,2279 zł

frank szwajcarski – 4,5608 zł

funt szterling – 4,8583 zł

Kursy walut – poniedziałek, 19 stycznia

dolar –3,6331 zł

euro –4,2231 zł

frank szwajcarski – 4,5476 zł

funt szterling – 4,8704 zł

Kursy walut – piątek, 16 stycznia

dolar –3,6346 zł

euro –4,2192 zł

frank szwajcarski – 4,5302 zł

funt szterling – 4,8692 zł

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.

Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.

