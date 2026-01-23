Pilna wiadomość od znanego banku. Nie zrealizujesz tej usługi

Bank PKO BP wydał komunikat, w którym informuje klientów o zaplanowanej przerwie technicznej, która obejmie usługi ubezpieczeniowe dostępne w serwisie iPKO oraz aplikacji IKO. Utrudnienia zaczną się już dziś, od godziny 21.00.

– Od piątku, 23.01.2026 od godz. 21:00 do soboty, 24.01.2026 do godz. 07:45 w serwisie iPKO oraz aplikacji IKO nie będą dostępne ubezpieczenia: Moje Podróże24, PKO Dom, PKO Moto, Moje Życie24, PKO Życie oraz PKO Ubezpieczenie dziecka. Oznacza to, że nie będzie można kupić nowego ubezpieczenia oraz sprawdzić już posiadanych produktów oraz zgłosić szkody – informuje bank.

Utrudnienia dla klientów PKO BP

Dla milionów Polaków ubezpieczenia bankowe to nie tylko wygoda, ale i poczucie bezpieczeństwa m.in. w okresie feryjnym, gdy wiele osób decyduje się na wyjazd. Jak zauważa RMF FM przerwa techniczna w PKO BP może pokrzyżować plany tym, którzy zdecydowali się wykupić polisę na ostatnią chwilę przed wyjazdem, czy osobom chcącym zgłosić szkodę w trybie pilnym.

Prace serwisowe podczas nadchodzącego weekendu zaplanował również Santander Bank Polska. W nocy z 24 na 25 stycznia, czyli z soboty na niedzielę w godzinach 23.00 – 6.00 rano całkowicie lub częściowo niedostępne będą kluczowe usługi bankowe. Oznacza to, że klienci nie będą mogli korzystać z bankowości internetowej i mobilnej, nie zrealizują przelewów, zarówno zwykłych, jak i natychmiastowych, a także nie zapłacą BLIKIEM. Dodatkowo, w godzinach 0:00-4:00 nie będzie możliwa wypłata i wpłata kartą w bankomatach i wpłatomatach z logo Santander.

Bank informuje również, że w niedzielę, między 4.00 a 6.00 rano w ograniczonym zakresie będzie działać aplikacja mobilna banku. Możliwe będzie jedynie sprawdzenie stanu konta i historii transakcji sprzed przerwy oraz listy zakupionych biletów lub parkingów.

