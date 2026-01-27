Lokaty bankowe na rok. Trudny styczeń dla oszczędzających

Serwis Bankier.pl przedstawił styczniowy ranking lokat bankowych na rok. Przygotowane przez portal zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej – im wyższa, tym wyższa pozycja w rankingu.

Najnowszy ranking przynosi serię obniżek. Nie ominęła ona liderów zestawienia. Na jego czele ponownie znalazła się Lokata terminowa od CA Auto Banku z oprocentowaniem na poziomie 4,35 proc. w skali roku, podczas gdy w grudniu stawka wynosiła 4,50 proc. Nie zmieniły się natomiast warunki umożliwiające skorzystanie z oferty. Dostępna jest ona za pośrednictwem platformy Raisin i wymagane jest posiadanie na niej konta. Maksymalna kwota wpłaty to 410 000 zł. Środki wpłacone do CA Auto Banku są chronione przez włoski system gwarantowania depozytów.

Lokaty bankowe na rok. Seria obniżek

Na cięcia, tyle że z 4,10 do 4 proc. zdecydował się również wicelider rankingu, czyli Lokata standardowa, proponowana przez Inbank. Wabikiem tej oferty może być brak jakichkolwiek warunków dodatkowych. Maksymalnie można wpłacać 50 000 zł. Środki wpłacone do Inbanku sa objęte ochroną przez estoński system gwarantowania depozytów. Obniżka stawki spowodowała, że Lokata standardowa dzieli tym razem drugą pozycję wraz z trzema innymi propozycjami. “Czwórkę” oferują jeszcze: Raiffeisen Digital Bank na Lokacie dla Ciebie, Unicredit na Lokacie terminowej, a także Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce na Lokacie 5 Plus. We wszystkich tych przypadkach stawka została utrzymana, a jedynym warunkiem dodatkowym jest konieczność posiadania konta w instytucji. Najwięcej, bo aż 2 000 000 zł można wpłacać na Lokatę 5 Plus.

Trzecie miejsce zajmuje Lokata Plus, którą oferuje Toyota Bank. Proponowana stawka to 3,65 proc. w skali roku. Z tej oferty również mogą skorzystać posiadacze konta w banku, a maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł.

Poza liderami rankingu na obniżkę oprocentowania zdecydowały się również:

Nest Bank na Nest Lokacie Nowe Środki (z 3,65 na 3,50 proc. rocznie),

BOŚ Bank na Lokacie na Nowe Środki (z 3,30 na 3,20 proc.),

Credit Agricole na Lokacie na Nowe Środki (z 3,10 na 2,80 proc.).

