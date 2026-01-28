Orlen zmienia zdanie w sprawie faktur. Papier zostaje na stacjach

W związku z wprowadzeniem w Polsce systemu elektronicznych faktur (KSeF), od lutego na stacjach paliw Orlen, Shell, BP, Circle K, czy Moya miało nie być już możliwości otrzymania faktury VAT w tradycyjnej, czyli papierowej formie. Koncern Orlen zmienił jednak zdanie.

KSeF to centralna platforma Ministerstwa Finansów służąca do wystawiania, przesyłania, odbierania i przechowywania faktur w ustandaryzowanym formacie elektronicznym (faktury ustrukturyzowane), który staje się obowiązkowy dla polskich przedsiębiorców od 2026 roku. Ma na celu automatyzację procesu fakturowania, zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i szybsze zwroty VAT.

Krajowy system e-faktur będzie obowiązkowy od 1 lutego 2026 roku dla podatników o obrotach powyżej 200 mln zł, a dla pozostałych — od 1 kwietnia.

Orlen zmiania zdanie w sprawie KSeF

„W odpowiedzi na oczekiwania naszych klientów postanowiliśmy, że po 1 lutego wydruki faktur dla klientów biznesowych będą wydawane na stacjach podobnie jak miało to miejsce do tej pory” – poinformowała PAP Biznes Ilona Kachnierz, kierownik zespołu prasowego koncernu Orlen.

„Taki stan rzeczy pozostanie utrzymany przynajmniej do 1 kwietnia 2026 roku, aby zapewnić naszym klientom większy komfort i okres przejściowy, który pozwoli na lepsze przygotowanie i pełne wdrożenie nowych zasad wystawiania i odbierania faktur”. – wyjaśniła Ilona Kachnierz.

Zdania nie zmieniła w sprawie KSeF firma Circle K, która stawia już tylko na elektroniczne faktury. Moya idzie śladem Orlenu i będzie wystawiała papierowe faktury do końca marca. Konsultanci z biura obsługi BP nie wiedzą jak sytuacja będzie wyglądać od 1 lutego. Shell nie udziela informacji w tej sprawie.

Faktury uproszczone do końca 2026 roku

Decyzja Orlenu jest podyktowana kłopotami zwiazanymi z nowym systemem. Biznesowi klienci po każdym tankowaniu będą musieli logować się do systemu KSeF i ręcznie pobierać faktury, co ma komplikować cały proces i mogło zajmować więcej czasu.

Przedsiębiorcy, którzy nie są jeszcze przygotowani na pełną integrację z KSeF, mogą tymczasowo korzystać z paragonów z NIP jako faktur uproszczonych. Takie dokumenty są akceptowane dla transakcji do 450 zł i nie trafiają do systemu KSeF. Jednak jest to rozwiazanie mocno tymczasowe – będzie dostępne tylko do końca 2026 roku.

