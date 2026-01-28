Wypłaty z bankomatów wzrosną? Ważne zmiany od lutego

Wraz z początkiem lutego br. lutego Visa i Mastercard wprowadzają podwyżki prowizji. Zmiany te mogą przełożyć się na wzrost opłat za wypłaty z bankomatów.

Nowe stawki prowizji oznaczają, że koszt wypłaty gotówki z bankomatu może wzrosnąć nawet dwukrotnie. Jak przypomina serwis telepolis.pl Mastercard do tej pory pobierał opłatę w wysokości 1,2 zł powiększoną o 0,05 proc. wartości wypłaty. Od lutego nadal będzie to 1,2 zł, ale procent od wypłaty wzrośnie do 0,18 proc. Oznacza to, że przy wypłacie 1000 zł opłata nie wyniesie już około 1,50 zł, lecz może sięgnąć nawet 3 zł. Z kolei Visa do tej pory pobierała opłatę w wysokości 1,3 zł, niezależnie od kwoty, którą wypłacaliśmy z bankomatu. Natomiast od lutego wprowadza podobne zasady, jak Mastecard. Stała kwota została zmniejszona do 1,2 zł, ale dodatkowo należy doliczyć procent od wypłaty w wysokości 0,17 proc. Analogicznie przy wypłacie 1000 zł to podwyżka z 1,3 do 2,9 zł.

Choć w ujęciu jednostkowym zmiana wydaje się niewielka, to w skali całego kraju oznacza to kwoty liczone w miliardach złotych.

Wypłaty z bankomatów wzrosną?

Dotychczas większość kosztów prowizji pokrywały banki. Jednak przy takiej podwyżce operatorów kart należy postawić pytanie, czy niektóre instytucje nie zdecydują się na przekierowanie opłat na klientów. Mogłoby to np. dotyczyć wypłat z bankomatów innych banków lub korzystania z urządzeń spoza własnej sieci (chodzi m.in. o wypłaty z urządzeń innych banków bądź zewnętrznej firmy).

Jak dowiaduje się RMF FM, na razie banki nie planują wprowadzenia podwyżek. W obliczu rosnących kosztów wypłat gotówki, instytucje będą prawdopodobnie jeszcze bardziej zachęcać klientów do korzystania z płatności bezgotówkowych, co ma ograniczyć dodatkowe wydatki związane z opłatami operacyjnymi.

Visa i Mastercard to dwaj najwięksi operatorzy kart płatniczych na świecie. Szacuje się, że w Polsce odpowiadają aż za 70 proc. wszystkich wypłat z bankomatów.

Czytaj też:

Duży bank wprowadza rewolucję w przelewach. Bez tego nie potwierdzisz operacjiCzytaj też:

Lokaty bankowe na rok. Trudny styczeń dla oszczędzających