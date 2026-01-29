Zmowa cenowa? Przeszukanie w Action, AB, Beko i u dystrybutorów AGD, RTV i IT

Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające i zlecił przeszukanie w siedzibach największych hurtowni ze sprzętem elektronicznym – AB, Action i GT Group Tomaszek oraz u producenta sprzętu RTV AGD – Beko poinformował Urząd w komunikacie. Akcja została przeprowadzona za zgodą sądu i w asyście policji.

Sygnały, które dotarły do Urzędu wskazują na możliwość zawarcia porozumień ograniczających konkurencję przy sprzedaży sprzętu elektronicznego. Zmowy mogły dotyczyć wielu popularnych produktów IT, RTV i AGD, np. komputerów, laptopów, telewizorów, pralek, lodówek, kuchenek, odkurzaczy, suszarek do włosów.

UOKiK prowadzi postępowanie w sprawie

Podejrzewana zmowa może obejmować przedsiębiorców na różnych szczeblach obrotu, czyli producentów i importerów, dystrybutorów hurtowych oraz sprzedawców detalicznych, w tym duże elektromarkety i sklepy internetowe. – Sprawa może mieć bardzo szeroki zakres, obejmując urządzenia wielu marek. Analizujemy obszerny materiał dowodowy zebrany w trakcie przeszukań – tłumaczy prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Na razie postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom. Jeśli zebrany materiał potwierdzi podejrzenia, prezes UOKiK rozpocznie postępowanie antymonopolowe i postawi zarzuty konkretnym podmiotom. Grupa AB już zabrała głos w sprawie i potwierdziła współpracę z UOKiK. – Grupa AB nie jest i nigdy nie była stroną jakichkolwiek praktyk ograniczających konkurencję. AB istnieje od 36 lat i zawsze działała oraz nadal działa z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa. Potwierdzają to wyniki licznych kontroli przeprowadzonych w Spółce przez stosowne organy – zapewnia w komunikacie firma.

Co grozi firmom po udowodnieniu zmowy cenowej?

Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara finansowa w wysokości do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy. Menadżerom odpowiedzialnym za zawarcie zmowy grozi kara do 2 mln zł.

Wiosną 2025 roku prezes UOKiK nałożył w sumie 66 mln zł kar na Jura Poland i właścicieli sklepów Media Markt, Media Ekspert oraz RTV Euro AGD za zmowę cenową dotyczącą sprzedaży ekspresów do kawy.

