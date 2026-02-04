Awaria dużej sieci komórkowej. Klienci mają problemy z wysyłaniem SMS-ów

W środę 4 lutego wielu klientów sieci Play zgłaszało problemy z wysyłaniem wiadomości SMS i MMS. Informacje o trudnościach napływały z różnych części Polski, co widać na stronie downdetector.pl. „Nie działa wysyłanie/odbieranie SMS w Play. Okolice Przemyśla”, „Nie przechodzą sms-y – Mazury, Ruciane-Nida”, „SMS-y w Krakowie też LIPA!!!", „Nadal nie wysyła smsów, zaczęły natomiast przychodzić niektóre” – czytamy w komentarzach.

Awaria sieci Play. Komunikat operatora

Biuro prasowe Play potwierdziło występowanie problemów ze wspomnianymi usługami.

„Potwierdzamy, że występują trudności z usługą SMS/MMS. Intensywnie pracujemy nad przywróceniem jej działania. Przepraszamy klientów” – poinformował operator w oficjalnym komunikacie, który cytuje rmf24.pl.

Na razie operator nie podał przyczyny występujących trudności. Nie poinformował także użytkowników precyzyjnie, kiedy można spodziewać się usunięcia komplikacji. Użytkownicy w mediach społecznościowych skarżą się na brak dostępu usług. Play w odpowiedzi prosi o cierpliwość. Aby mieć najświeższe informacje, należy na bieżąco śledzić komunikaty publikowane na stronie operatora.

Jak podaje tvn24.pl, Play obsługuje ponad 13,3 miliona klientów komórkowych i ponad 2 mln abonentów usług dla domu, w tym internetu stacjonarnego i telewizji.

