Na jaką emeryturę mogą liczyć księża? Nawet 23 tys. zł

Zabezpieczenie emerytalne duchowieństwa opiera się na połączeniu powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych oraz wsparcia z Funduszu Kościelnego. Księża, tak jak mężczyźni pracujący w innych zawodach w Polsce nabywają prawo do emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po ukończeniu 65. roku życia.

Jak zauważa Interia.pl wysokość świadczenia wyliczana jest na takich samych zasadach jak w przypadku innych ubezpieczonych i zależy od sumy odprowadzonych składek. Księża, którzy przez całe życie ograniczali się wyłącznie do posługi duszpasterskiej i nie byli zatrudnieni na dodatkowych etatach, najczęściej otrzymują emeryturę minimalną. Przypomnijmy, że obecnie wynosi ona 1878,91 zł brutto, a w marcu prawdopodobnie wzrośnie do poziomu 1970,60 zł brutto.

Emerytury księży w Polsce. W jakiej sytuacji wyższe świadczenia?

W innej sytuacji są księża, którzy łączyli działalność kapłańską z pracą zawodową. Chodzi np. o nauczycieli religii, wykładowców akademickich czy kapelanów zatrudnionych w instytucjach publicznych. Z tych etatów odprowadzane były pełne składki emerytalne, co przekłada się na świadczenia znacznie wyższe niż najniższa emerytura. Najczęściej mieszczą się one w przedziale 3200-3500 zł brutto miesięcznie.

Warto podkreślić, że osiągając 75. rok życia duchowni przechodzą formalnie "w stan spoczynku". Wówczas Fundusz Kościelny wypłaca im dodatkowe wsparcie wynoszące około 2500 zł brutto miesięcznie.

W najlepszej sytuacji są duchowni, którzy łączyli swoją posługę z pracą w strukturach państwowych, zwłaszcza w służbach mundurowych. Kapelani Wojska Polskiego, policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej czy Krajowej Administracji Skarbowej otrzymują wynagrodzenia zgodne z przepisami dotyczącymi funkcjonariuszy. Od tych pensji odprowadzane są składki emerytalne, co w przyszłości pozwala im na uzyskanie znacznie wyższych świadczeń. Przykładem jest arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, który pełnił funkcję biskupa polowego Wojska Polskiego. Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że jego łączna emerytura, wynikająca m.in. z uprawnień generalskich, wynosi ok. 23 tys. zł miesięcznie.

