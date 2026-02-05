PKO BP ostrzega klientów. Pilny komunikat banku

Bank PKO Bank Polski wydał komunikat, w którym informuje klientów o planowanej przerwie technicznej, która spowoduje utrudnienia w dostępie do bankowości elektronicznej. Klienci muszą liczyć się z niedogodnościami 7 lutego, czyli w najbliższą sobotę.

7 lutego przerwa techniczna w PKO BP

– 7 lutego, sobota, w godz. 00:00-05:00 zaplanowaliśmy prace techniczne. W tym czasie mogą występować chwilowe utrudnienia w dostępie do aplikacji IKO, iPKO biznes i PKO Junior oraz serwisów iPKO, iPKO biznes i Inteligo – czytamy w komunikacie banku.

Największy polski bank zapewnia, że płatności kartami będą funkcjonować bez zakłóceń. Jednocześnie instytucja apeluje do klientów, by w miarę możliwości, wszelkich ważnych transakcji dokonać wcześniej.

Wypłaty z bankomatów wzrosną?

Jak niedawno informowaliśmy wraz z początkiem lutego Visa i Mastercard wprowadziły podwyżki prowizji. Nowe stawki prowizji oznaczają, że koszt wypłaty gotówki z bankomatu może wzrosnąć nawet dwukrotnie. Mastercard do tej pory pobierał opłatę w wysokości 1,2 zł powiększoną o 0,05 proc. wartości wypłaty. Od tego miesiąca kwota ta nie zmieni się, ale procent od wypłaty wzrósł do 0,18 proc. Oznacza to, że przy wypłacie 1000 zł opłata nie wyniesie już około 1,50 zł, lecz może sięgnąć nawet 3 zł. Podobnie wygląda sytuacji w przypadku Visy.

Choć w ujęciu jednostkowym zmiana wydaje się niewielka, to w skali całego kraju oznacza to kwoty liczone w miliardach złotych. Dotychczas większość kosztów prowizji pokrywały banki. Jednak przy takiej podwyżce operatorów kart pojawiło się pytanie, czy niektóre instytucje nie zdecydują się na przekierowanie opłat na klientów. Mogłoby to np. dotyczyć wypłat z bankomatów innych banków lub korzystania z urządzeń spoza własnej sieci (chodzi m.in. o wypłaty z urządzeń innych banków bądź zewnętrznej firmy).

Jak dowiaduje się RMF FM, na razie banki nie planują wprowadzenia podwyżek. W obliczu rosnących kosztów wypłat gotówki, instytucje będą prawdopodobnie jeszcze bardziej zachęcać klientów do korzystania z płatności bezgotówkowych, co ma ograniczyć dodatkowe wydatki związane z opłatami operacyjnymi.

