Wadliwe wózki dziecięce. Niepokojące wyniki kontroli

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wraz z Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej przeprowadził szczegółową kontrolę artykułów dla najmłodszych. Chodzi o wózki dziecięce (w tym spacerówki, gondole i modele 2w1), a także leżaczki niemowlęce.

Niepokojące wyniki kontroli UOKiK

Wyniki kontroli mogą niepokoić. Okazuje się, że w 13 na 19 skontrolowanych produktów wykryto wady konstrukcyjne lub błędy w oznakowaniu.

W przypadku wad konstrukcyjnych chodzi o:

nieskuteczne lub nieprawidłowe pasy,

wadliwe zapięcia i mechanizmy blokujące,

brak stabilności.

Jeśli chodzi o błędy w oznakowaniu, to UOKiK wskazuje: brak danych producenta, niekompletną instrukcję lub brak jej polskiej wersji, a także nieprawidłowe lub niepełne ostrzeżenia i oznaczenia.

– Skontrolowaliśmy bezpieczeństwo konstrukcji i prawidłowość oznakowania. W aż 13 na 19 modeli wykryliśmy nieprawidłowości. Wady konstrukcyjne miały cztery wózki i siedem leżaczków. Były to przede wszystkim nieskuteczne lub nieprawidłowe pasy, wadliwe zapięcia i mechanizmy blokujące, a także niestabilność – podkreśla Jagoda Kruszewska z UOKiK.

– Najczęstsze błędy w oznakowaniu dotyczyły braku danych producenta, niekompletnej instrukcji lub braku jej polskiej wersji. Zdarzały się też nieprawidłowe albo niepełne ostrzeżenia i oznaczenia. Pamiętajmy o bezpieczeństwie dzieci. Apelujemy, by konsumenci wybierający wózek czy leżaczek zwracali uwagę nie tylko na wygląd czy cenę. Design i koszty są ważne, ale kluczowe jest bezpieczeństwo – dodaje.

Przedstawicielka UOKiK radzi, aby przed zakupem wózka sprawdzić, czy jest stabilny i wytrzymały, ma sprawne pasy z mocowaniem w kroku, czy nie ma ostrych lub możliwych do zaklinowania miejsc, a także czy mechanizmy składania i regulacji działają poprawnie.

