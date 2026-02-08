Dzieci we mgle, szpieg w ministerstwie i szok po aktach Epsteina. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

„Dzieci we mgle”. Coraz więcej dzieci i młodzieży odbiera sobie życie. W grupie wiekowej 7-19 lat odnotowano w ubiegłym roku niespodziewany wzrost liczby samobójstw o 26,8 proc., wbrew ogólnej tendencji spadkowej w całej populacji – alarmuje Marta Byczkowska-Nowak.

„Mistrz drugiego planu”. Jak to możliwe, że polskie służby nie zauważyły szpiega w MON-ie? – 30 lat w jednym miejscu pracy oznacza, że znał wszystkich – tłumaczy w wywiadzie Tomasza Stankiewicza ppłk Marcin Faliński.

„Zjednoczona hańba”. Epstein miał rzadki dar jednoczenia pod swoimi skrzydłami luminarzy prawicy i lewicy. W jego aktach guru alterglobalistów sąsiaduje z prorokiem MAGA – pisze Jakub Mielnik.

„Polskie inwestycje Epsteina”. Gra na kursie złotego, akcje CD Projektu i tajemnicza łódź zamówiona u polskiego producenta. Piotr Barejka i Szymon Krawiec o tym, jak Epstein i powiązane z nim spółki działały na polskim rynku.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Krajobraz po bitwie”. Wybór nowej szefowej Polski 2050 gwarantuje harmonijną współpracę między nią, a założycielem partii. Współpraca z premierem i rządem tej harmonii nie zapowiada – analizuje Eliza Olczyk.

„Lekcje z likwidacji”. Z mapy Polski znikają kolejne szkoły. Z danych MEN-u, wynika, że od 2019 r. zlikwidowano prawie 900 placówek. Los kolejnych wydaje się już przesądzony. Więcej w tekście Piotra Barejki.

„KSeF wysadzi Tuska?” Czemu rząd premiera Tuska w sprawie KSeF nie chce się uczyć nawet na własnych błędach popełnionych przy okazji podnoszenia wieku emerytalnego? Czyżby chciał oddać władzę? – pyta Marek Isański.

„Sowy nie są tym, czym się wydają”. – Ludzie marzą o „sowie jak z Harry’ego Pottera”. Nie pojmują, że to nie jest bajkowa istota – tłumaczy w rozmowie z Krystyną Romanowską Kamila Stempniewicz, terapeutka.

„Szpital pod respiratorem”. Zamknięty oddział położniczy, braki lekarzy i 120 mln zł długu – taki bilans ma szpital w Lesku. Z jego dyrektorką Małgorzatą Bryndzą Anna Kopras-Fijołek rozmawia o przyszłości powiatowej ochrony zdrowia.

„Zakaz, którego Polska się boi”. Rząd Australii doprowadził do zamknięcia blisko 5 mln kont nastolatków w mediach społecznościowych. Czy polska klasa polityczna udźwignęłaby taki projekt? Czy udźwignęliby go rodzice? – zastanawia się Jan Wróbel.

„Lider za 20 dolarów”. Najtańszy strateg w historii biznesu kosztuje dziś 20 dolarów miesięcznie. Brzmi logicznie, mówi składnie i nigdy nie kwestionuje poleceń. Problem w tym, że szkodzi – ostrzega Edyta Kwiatkowska-Pelizg.

„Niemiecka słabość”. – Poziom wiedzy niemieckiej opinii publicznej na temat zbrodni popełnionych na Polakach jest bliski zeru – tłumaczy w wywiadzie Marty Roels prof. Andrzej Nowak, historyk.

„3 geopolityczne bomby Trumpa”. Michał Urbańczyk instruuje, jak z chaotycznych wypowiedzi Trumpa można wyłuskać spójną logikę i konkretny plan realizacji amerykańskich interesów.

„Chore prawo”. Mateusz Sieradzan, medyk i autor książki „Szpital to nie hotel”, opowiada Paulinie Cywce o notorycznym łamaniu praw pacjentów i dostępnych dla nich mechanizmach obronnych.

„Kibicom często się wydaje, że coś wiedzą”. Psycholożka Matylda Olek-Stępień omawia z Maciejem Piaseckim przygotowanie sportowców do zimowych igrzysk oraz kryzysy, z którymi muszą się zmierzyć w drodze po medal.