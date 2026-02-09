Lekarstwo na KSeF. Jeszcze jedna darmowa ścieżka logowania

1 lutego, czyli w dniu startu, system elektronicznych faktur (KSeF) działał poprawnie. Wysiadł za to jeden z sposóbów uwierzytelnienia użytkownika, czyli Profil Zaufany (PZ). Za wdrożenie KSeF odpowiada Ministerstwo Finansów, za PZ – Ministerstwo Cyfryzacji.

Obciążenie PZ było tak duże, że Polacy, którzy wcale nie musili korzystać z KSeF, napotkali trudności w logowaniu się do innych e-urzędów, w tym do ZUS. Kłopot miały również osoby korzystające z systemu e-Doręczeń, za pomocą którego można składać pisma w sądach. Ze względu na ilość użytkowników, Profil Zaufany działa lepiej wieczorami, dużo gorzej za to w ciągu dnia, co każe się mocno zastanowić nad jego użytecznością.

Urzędy zlekceważyły wzrost ruchu w Profilu Zaufanym

Resort cyfryzacji przyznał oficjalnie, że „duże zainteresowanie KSeF 2.0 spowalnia działanie Profilu Zaufanego". Urząd zasugerował żeby Polacy przerzucili się po prostu na „alternatywne metody identyfikacji”. Jak się okazuje, urzędnicy resortu cyfryzacji już w styczniu wiedzieli, że Profil Zaufany będzie niewydolny po uruchomieniu KSeF. I nic z tym nie zrobili – poinformował money.pl.

Wyporność Profilu Zaufanego to około 37 tysięcy prób logowania na godzinę. Z reguły średnia to około 11 tysięcy prób. Specjaliści oszacowali, że po uruchomieniu KSeF ruch wzrośnie do 40-50 tysięcy. Finalnie okazało się, że ruch jest osiem razy większy.

– Informacje były przekazywane na poziomie roboczym, z jednej strony o prognozowanym ruchu, z drugiej strony informacja o tym, jaki ruch jest możliwy do obsłużenia. Ten ruch nie został po jednej stronie doszacowany, po drugiej stronie również nie było takich informacji – powiedział w programie „Tłit” Wirtualnej Polski Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji.

– Ja oczywiście nie wysyłałem oficjalnych pism do pana ministra Domańskiego, ponieważ również nie zgłaszano mi w zespole, by ruch miał być większy, bo on sam otrzymywał informacje, że ten ruch będzie 5-6 razy mniejszy niż w rzeczywistości, więc przygotowaliśmy się na ten mniejszy wolumen – przyznał wiceminister cyfryzacji.

mObywatel wkrótce odciąży Profil Zaufany

Obok Profilu Zaufanego resort cyfryzacji planuje otworzyć jeszcze jedną darmową ścieżkę dostępu do KSeF.

„Równolegle wypracowujemy dodatkowe integracje, które pozwolą lepiej zarządzać procesem logowania, nie tylko do Profilu Zaufanego, ale także, w kolejnych etapach uruchamiania KSeF zgodnie z harmonogramem wdrożeniowym, poprzez inne metody uwierzytelnienia, w tym m.in. aplikację mObywatel” – uspokaja Ministerstwo Cyfryzacji.

