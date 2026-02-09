Czy KSeF w ogóle działa legalnie? Oto jest pytanie...

Od 1 lutego obowiązek korzystania z systemu elektronicznych faktur (KSeF) ma 5,2 tys. firm o rocznych obrotach powyżej 200 mln zł. 1 kwietnia obowiązkowe wystawianie e-faktur ma objąć około 1,4 mln kolejnych działających w Polsce przedsiębiorców.

Elektroniczne faktury to oręż w walce o uszczelnienie systemu podatkowego oraz z wyłudzeniami podatku VAT, czyli z nieuczciwymi przedsiębiorcami. Pytanie tylko, czy sam KSeF jest legalny. Otóż nie do końca.

KSeF nie został zatwierdzony

KSeF powinien działać na podstawie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z aprobatą Komitetu ds. Cyfryzacji. To międzyresortowy zespół, którego zadaniem jest m.in. koordynacja działań dotyczących „przedsięwzięć informatycznych o publicznym zastosowaniu realizowanych przez podmioty publiczne” – informuje „Rzeczpospolita”. KSeF jest niewątpliwie takim systemem.

Art. 17b ustawy o informatyzacji mówi, że zanim system teleinformatyczny wystartuje, powinien zostać zaaprobowany. „Pozytywna opinia Komitetu dotycząca założeń przedsięwzięcia stanowi warunek niezbędny do realizacji takiego przedsięwzięcia informatycznego oraz jego finansowania ze środków publicznych." – mówi ustawa.

Ministerstwo Cyfryzacji ponownie potwierdziło, że Komitet ds. Cyfryzacji kwestią KSeF w ogóle się dotychczas nie zajął.

Rejestracja auta w KSeF

Odpowiedzialny za KSeF minister finansów i gospodarki nie skierował KSeF na obrady Komitetu ani w grudniu 2025 roku, ani w styczniu 2026 roku. Sytuacja nie uległa zmianie także w lutym.

Ustawa o informatyzacji nie przewiduje bezpośredniej sankcji za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia przedsięwzięcia na obrady Komitetu, ale gdyby Ministerstwo Finansów poszło ścieżką wymaganą przez prawo, być może KSeF byłby bardziej użyteczny.

Jak informuje „Rzeczpospolita”, Ministerstwo Infrastruktury przez dłuższy czas nie mogło dojść do porozumienia z resortem finansów w sprawie stosowania faktur z KSeF do celów rejestracji pojazdów. Dopiero 30 stycznia resort infrastruktury przekazał do starostw i urzędów miast informację dotyczącą dołączania do wniosku o rejestrację pojazdu faktury wystawionej w KSeF. Dotyczy to również sytuacji, w których do wniosku o rejestrację dołączana jest wizualizacja faktury w postaci pliku PDF lub wydruku, ale pod warunkiem, że dokument jest opatrzony kodem QR umożliwiającym jej weryfikację.

Niestety, przekazane stanowisko ma charakter tylko niewiążącej opinii, a nie wykładni prawa, dlatego urzędy mogą przyjmować w tej sprawie własne rozstrzygnięcia.

