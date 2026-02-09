Lidl lepszy od Biedronki? Te dane mówią wszystko

Aplikacja Listonic przeanalizowała ponad pół miliona list zakupowych utworzonych w 2025 roku, których nazwy wskazywały na konkretne sieci handlowe. Na tej podstawie powstał najnowszy ranking najpopularniejszych sieci handlowych.

Lidl przed Biedronką. Action największym wygranym

W segmencie sieci spożywczych i dyskontów pozycję lidera utrzymał Lidl, który zwiększył swój udział w listach zakupowych do 40,20 proc. Drugą pozycję zachowała Biedronka (36,73 proc.), a na najniższym stopniu podium uplasował się Kaufland (5,29 proc.). Tuż za podium znalazły się Auchan oraz Dino (odpowiednio 5,07 i 3,49 proc.).

Największym wygranym ranking jest jednak Action. Sieć nie tylko utrzymała pozycję lidera w kategorii dyskontów niespożywczych, ale także zanotowała najwyższy wzrost udziału w całym zestawieniu. W 2025 roku aż 66,40 proc. list zakupowych w tej kategorii było przypisanych do Action.

W przypadku kategorii drogerii liderem niekwestionowanym liderem pozostaje Rossmann (pojawia się na ponad 90 proc. list zakupowych). Dane z zeszłego roku pokazują jednak pierwsze od lat wyraźniejsze oznaki presji konkurencyjnej. Udział sieci spadł, a na trzecie miejsce podium awansowała DM, wyprzedzając Super-Pharm.

Podobny trend widoczny jest w kategorii dom i ogród. Ikea nadal zajmuje pierwsze miejsce, jednak jej udział w listach zakupowych ponownie się zmniejszył. Jednocześnie Leroy Merlin awansował na drugą pozycję, wyprzedzając Castoramę, co pokazuje, że nawet w dotąd stabilnych kategoriach rywalizacja wyraźnie się zaostrza.

Gdzie Polacy robią wspólne zakupy? ‍

Jedną z kluczowych funkcji aplikacji Listonic jest możliwość współdzielenia list zakupowych z innymi użytkownikami, czyli np. domownikami. W 2025 roku w kategorii spożywczej najczęściej współtworzone były listy do Lidla oraz Auchan (niemal co czwarta lista była edytowana przez co najmniej dwie osoby). Dla Biedronki wskaźnik ten wyniósł 19,2%.

Drugą kategorią pod względem częstotliwości wspólnych zakupów są sklepy z asortymentem do domu i ogrodu. Blisko 20 proc. list do Ikei było współdzielonych, co daje jej wyższy wynik niż Kaufland oraz Dino (odpowiednio 17,6 proc. 14,4 proc.).

W kategorii drogerii liderem wspólnych zakupów jest DM (ok.11 proc. list do tej sieci było współdzielonych). Dla porównania, w przypadku Rossmanna oraz Hebe wskaźnik ten wyniósł odpowiednio 8,5 proc. i 3,5 proc.

Jeśli chodzi o dyskonty niespożywcze, to zaskakującym liderem okazuje się Dealz (ok. 9 proc. list zakupowych było współtworzonych), który nieznacznie wyprzedził Action.

