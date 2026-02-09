Ta ulga traci popularność. Wymowny komunikat ZUS

W lutym br. minęło 15 miesięcy od wprowadzenia tzw. wakacji od ZUS. Od listopada 2024 roku mikroprzedsiębiorcy wpisani do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz komornicy sądowi mają możliwość skorzystania ze zwolnienia z opłacenia składek w jednym wybranym przez siebie miesiącu w każdym roku kalendarzowym. Chodzi o składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe i wypadkowe, na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Wniosek o wakacje od ZUS przedsiębiorca lub jego pełnomocnik może złożyć jedynie drogą elektroniczną na PUE/eZUS – wyłącznie z konta płatnika na miesiąc przed miesiącem, za który chce być zwolniony. W praktyce oznaczało to, że przedsiębiorcy zainteresowani skorzystaniem z ulgi w lutym musieli złożyć wniosek do końca stycznia.

Wakacje od ZUS. Zainteresowanie słabnie

Z najnowszych danych przekazanych przez ZUS dowiadujemy się, że 87,2 tys. przedsiębiorców wystąpiło o wakacje składkowe na luty. Na styczeń wpłynęło niemal 134 tys. wniosków.

– Zainteresowanie ulgą w pierwszych miesiącach 2026 roku jest zauważalnie niższe niż w tym samym okresie poprzedniego roku – przyznaje ZUS.

Instytucja podaje, że przed rokiem liczba wniosków na styczeń wyniosła 323,2 tys., a na luty – 106,6 tys.

– W całym ubiegłym roku z wakacji składkowych w ZUS skorzystało 1 mln 454 tys. przedsiębiorców, a łączna kwota zwolnienia ze składek wyniosła prawie 1 mld 945 mln złotych – informuje ZUS.

Zakład przypomina, że wnioski o wakacje od ZUS rozpatruje automatycznie.

– Wszelkie informacje w tej sprawie znajdują się na koncie płatnika na PUE/eZUS. Dodatkowo informację o tym, że pojawiła się nowa wiadomość na ten temat, wyślemy na adres e-mail lub numer telefonu, który przedsiębiorca podał na swoim koncie na PUE/eZUS. Jeśli przedsiębiorca zostanie częściowo zwolniony z ulgi lub jej nie otrzyma, wydamy w tej sprawie decyzję i przekażemy ją na konto płatnika na PUE/eZUS – informuje ZUS.

