Krocie za prąd. Przypominamy: bon energetyczny wymaga oświadczenia

Firmy, które w drugiej połowie 2024 roku korzystały z maksymalnych cen energii elektrycznej (693 zł/MWh netto, bez akcyzy), mają ustawowo wydłużony termin na złożenie lub korektę informacji o pomocy u swojego sprzedawcy energii. Chodzi o tzw. bon energetyczny.

Kto z pomocy korzystał, a nie złoży wymaganej informacji do 30 czerwca 2026 roku, naraża się na konieczność skorygowania rozliczeń energii według cen wynikających z umowy sprzedażowej. Czyli zapłaci więcej.

Bon energetyczny jest pomocą de minimis

Bon energetyczny, czy też inaczej cena maksymalna za energię elektryczną, którą stosowano w rozliczeniach z firmami od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami jest pomocą publiczną lub pomocą de minimis. To szczególna kategoria wsparcia, której przedsiębiocom udziela państwo. Ze względu na swoją małą wartość nie zakłóca konkurencji na rynku unijnym, co jest zabronione.

Pomoc de minimis jest przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorców. Może obejmować dotacje, pożyczki preferencyjne, ulgi podatkowe, jednorazową amortyzację, umorzenia składek ZUS, czy szkolenia, ułatwiając uzyskanie środków bez skomplikowanych formalności, lecz z przeznaczeniem na konkretne cele. Łączna kwota pomocy dla jednego przedsiębiorstwa nie może jednak przekroczyć progu 200 tys. euro w ciągu 3 lat podatkowych (bieżący i dwa poprzednie lata). I stąd konieczność wypełnienia formularza.

Firmy energetyczne przygotowały formularze online

„Jeśli we wskazanym wyżej terminie nie otrzymamy od Ciebie tego dokumentu, będziesz miał obowiązek zwrotu różnicy pomiędzy ceną maksymalną a ceną, która wynika z Twojej umowy. Do kwoty zwrotu doliczymy odsetki ustawowe od dnia rozliczenia” - ostrzega koncern Energa i dodaje: "Jeżeli już skorygowaliśmy Twoje rozliczenie za II półrocze 2024 roku do ceny z Twojej umowy, wówczas – jeżeli złożysz nam prawidłową „informację o pomocy” do 30 czerwca 2026 roku – to przywrócimy Ci rozliczenie po cenie maksymalnej. Korektę rozliczenia wykonamy w 30 dni od otrzymania prawidłowej „informacji o pomocy”.

W Tauronie dokumenty przekazało już blisko 100 tysięcy uprawnionych przedsiębiorców, czyli około 87 proc., ale to wciąż nie wszyscy. Firmy, które w drugiej połowie 2024 roku korzystały z maksymalnych cen energii elektrycznej, mają ustawowo wydłużony termin do 30 czerwca 2026 roku na złożenie lub korektę informacji o przyznanej pomocy. Firmy energetyczne przygotowały specjalne formularze w tym celu, ale sprawę można załatwić także w formie papierowej.

– Zajmuje to tylko kilka minut, a pozwala zachować ustawową cenę energii elektrycznej w drugim półroczu 2024 roku. Zachęcamy, aby nie odkładać tego na ostatnią chwilę – mówi Daniel Iwan, rzecznik prasowy Tauron Sprzedaż.

Problem będą miały także te firmy, które przekroczą dozwolony limit – nienależną pomoc trzeba będzie po prostu zwrócić.

