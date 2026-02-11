Niemcy piją coraz mniej. Branża w największym kryzysie od lat

W ubiegłym roku rynek piwa w Niemczech skurczył się jak nigdy dotąd. Z danych Federalnego Urzędu Statystycznego, które przytacza serwis dw.com wynika, że w 2025 roku sprzedaż trunku wyniosła 7,8 mld litrów. Dla porównania, jeszcze pięć lat temu było to 8,7 mld litrów. W ujęciu rok do roku nastąpił spadek o 6 proc.

Niemcy piją coraz mniej. Branża w kryzysie

Szef browaru Veltins Volker Kuhl uważa, że branża piwowarska stoi przed „przełomem, w wyniku którego coraz częściej browary będą musiały zaprzestać działalności”. Możemy mieć zatem kontynuację procesów, które miały miejsce w zeszłym roku. W 2025 roku małe i średnie browary, zwłaszcza w południowych Niemczech zakończyły działalność, a gigant branżowy Oettinger zrezygnował ze swojego dużego browaru w Brunszwiku.

Volker Kuhl nie kryje, że wiele przedsiębiorstw po prostu nie ma pieniędzy na inwestycje. – Skutki spadku sprzedaży są dla niemieckich browarów bardziej gorzkie niż jakikolwiek chmiel, ponieważ w wielu miejscach odbija się na pilnie potrzebnej płynności finansowej – mówi szef browaru Veltins, dodając, że wiele browarów nie ma już płynności, aby zapłacić za nowe linie rozlewnicze lub bardziej wydajne instalacje energetyczne.

Sprzedaż piwa w Niemczech spada od 1994 roku (wynosiła wówczas 11,5 mld litrów). Tłumacząc ten stan rzeczy eksperci wskazują, że społeczeństwo niemieckie starzeje się, a wśród młodszego pokolenia utrwalają się trendy związane ze zdrowym stylem życia.

– Szczególnie wśród wielu młodych ludzi obserwujemy bardziej świadome podejście do zdrowia. Dla coraz większej części społeczeństwa alkohol nie odgrywa żadnej roli lub ma jedynie podrzędne znaczenie – tłumaczy Hendrik Streeck, pełnomocnik rządu federalnego ds. uzależnień i narkotyków.

Bezalkoholowe nadzieją?

Nadzieje dla branży stanowią napoje bezalkoholwe. W ubiegłym roku stanowiły one już ponad 10 proc. obrotów w handlu. Branża spodziewa się, że w tym roku próg ten ma zostać osiągnięty również pod względem udziału w rynku. Niemcy stały się obecnie największym europejskim rynkiem napojów bezalkoholowych.

