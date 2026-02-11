Niemcy piją coraz mniej. Branża w największym kryzysie od lat
Niemcy piją coraz mniej. Branża w największym kryzysie od lat

Dodano: 
Piwo
Piwo Źródło: Shutterstock
W 2025 roku sprzedaż piwa była o 6 proc. niższa niż rok wcześniej. Branża nie kryje, że sytuacja jest bardzo trudna i nadziei wypatruje w jednym.

W ubiegłym roku rynek piwa w Niemczech skurczył się jak nigdy dotąd. Z danych Federalnego Urzędu Statystycznego, które przytacza serwis dw.com wynika, że w 2025 roku sprzedaż trunku wyniosła 7,8 mld litrów. Dla porównania, jeszcze pięć lat temu było to 8,7 mld litrów. W ujęciu rok do roku nastąpił spadek o 6 proc.

Niemcy piją coraz mniej. Branża w kryzysie

Szef browaru Veltins Volker Kuhl uważa, że branża piwowarska stoi przed „przełomem, w wyniku którego coraz częściej browary będą musiały zaprzestać działalności”. Możemy mieć zatem kontynuację procesów, które miały miejsce w zeszłym roku. W 2025 roku małe i średnie browary, zwłaszcza w południowych Niemczech zakończyły działalność, a gigant branżowy Oettinger zrezygnował ze swojego dużego browaru w Brunszwiku.

Volker Kuhl nie kryje, że wiele przedsiębiorstw po prostu nie ma pieniędzy na inwestycje. – Skutki spadku sprzedaży są dla niemieckich browarów bardziej gorzkie niż jakikolwiek chmiel, ponieważ w wielu miejscach odbija się na pilnie potrzebnej płynności finansowej – mówi szef browaru Veltins, dodając, że wiele browarów nie ma już płynności, aby zapłacić za nowe linie rozlewnicze lub bardziej wydajne instalacje energetyczne.

Sprzedaż piwa w Niemczech spada od 1994 roku (wynosiła wówczas 11,5 mld litrów). Tłumacząc ten stan rzeczy eksperci wskazują, że społeczeństwo niemieckie starzeje się, a wśród młodszego pokolenia utrwalają się trendy związane ze zdrowym stylem życia.

Szczególnie wśród wielu młodych ludzi obserwujemy bardziej świadome podejście do zdrowia. Dla coraz większej części społeczeństwa alkohol nie odgrywa żadnej roli lub ma jedynie podrzędne znaczenie – tłumaczy Hendrik Streeck, pełnomocnik rządu federalnego ds. uzależnień i narkotyków.

Bezalkoholowe nadzieją?

Nadzieje dla branży stanowią napoje bezalkoholwe. W ubiegłym roku stanowiły one już ponad 10 proc. obrotów w handlu. Branża spodziewa się, że w tym roku próg ten ma zostać osiągnięty również pod względem udziału w rynku. Niemcy stały się obecnie największym europejskim rynkiem napojów bezalkoholowych.

Polacy przestali pić? Te liczby mówią wszystko

Opracował:
Źródło: dw.com