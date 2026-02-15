Skoki na medal, reaktywacja Czarzastego i jak Polacy uciekają przed KSeF-em. Nowy „Wprost”

„Skoki na medal”. Srebrny krążek Kacpra Tomasiaka na igrzyskach we Włoszech wpisał się w olimpijską, zimową tradycję rodem z Polski. Nasi skoczkowie nie pękają nawet w czasach kryzysu – pisze Maciej Piasecki.

„Reaktywacja marszałka”. Włodzimierz Czarzasty od tygodni nie znika z czołówek mediów, a we własnej partii jest popularny jak nigdy. Donald Tusk po cichu mu kibicuje – analizuje Eliza Olczyk.

„Uciec przed KSeF-em”. Polscy przedsiębiorcy nie czekają, czy wprowadzenie KSeF-u uda, czy nie uda się opóźnić. Rozglądają się za możliwościami przeniesienia swojego biznesu za granicę. Więcej w tekście Szymona Krawca.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Narodowa zrzutka zbrojeniowa”. Paweł Kukiz omawia dla Agnieszki Niesłuchowskiej program SAFE: – Dziwię się, że rząd nie proponuje obywatelom udziału w uzbrojeniu państwa poprzez zrzutkę.

„Woda na młyn Putina”. O relacjach polskich vlogerów i dziennikarzy z Rosji Piotrowi Barejce opowiada dr Kuba Benedyczak, analityk PISM. – Wszystko jest kontrolowane – zaznacza.

„Dyskusje o niepoczytalności”. – Taki środek bywa dotkliwszy niż więzienie – komentuje głośne orzeczenie biegłych w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską mec. Maciej Zaborowski, pełnomocnik Mieszka R.

„Wojenka pana Rose”. USA nie chce Grzegorza Brauna. Nie chce też Włodzimierza Czarzastego. Kiedy dowiemy się, że nie chce Donalda Tuska? I co z tym zrobimy? – pyta Jan Wróbel.

„Tam i z powrotem”. – Wychodzę na zero. To jest wegetacja – zwierza się Piotr. Podobnie uznało kilkadziesiąt tysięcy Polaków, którzy masowo wracają z Niemiec. Więcej w tekście Piotra Barejki.

„Seks, władza i inżynieria społeczna”. – Epstein finansował skrajnie kontrowersyjne projekty na styku seksu, władzy i inżynierii społecznej – tłumaczy Krystynie Romanowskiej prof. Magdalena Grzyb, kryminolożka.

„Miękkie podbrzusze Europy”. – Atak na Niemcy byłby dla Rosji najłatwiejszy. Sympatie prorosyjskie są tam duże a wola walki niewielka – ostrzega Erkki Koort, estoński specjalista ds. bezpieczeństwa, w wywiadzie Jakuba Mielnika.

„Wojenne kalkulacje”. – Prawdopodobieństwo wymuszenia przez USA niekorzystnego pokoju dla Ukrainy maleje – analizuje dla Marty Roels Marek Budzisz, ekspert ds. Rosji.

„Młoda krew”. O tym, czy w Polsce może zabraknąć krwi, mówi Katarzynie Pinkosz dr hab. Jolanta Antoniewicz-Papis z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

„Ocieplenie ważniejsze niż Trump”. Astrofizyczka Kamila Oliver, która od 2018 r. pracuje na Grenlandii, opowiada Paulinie Kopeć o mieszkańcach wyspy: – Nigdy nie widziałam tam igloo.

