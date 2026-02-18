Na terminal płatniczy – ta ulga podatkowa jest za rzadko wykorzystywana

W 2025 roku 69 proc. wszystkich płatności w Polsce zostało zrealizowanych elektronicznie – wynika z badania przeprowadzonego przez POLASIK Research dla Fundacji Polska Bezgotówkowa. 30 proc. z nowo zainstalowanych urządzeń działa w branży beauty (usługi fryzjerskie, kosmetyczne, spa) oraz w gastronomii. Najwięcej terminali pojawiło się w województwach: mazowieckim, śląskim, małopolskim i wielkopolskim – łącznie zainstalowano tam ponad 46 proc. wszystkich urządzeń w ubiegłym roku.

Do najpopularniejszych metod płatności w punktach handlowo-usługowych należały karty płatnicze (41 proc.), gotówka (31 proc.) oraz mobilne płatności NFC (18 proc.). Innymi słowy – bez terminala płatności już ani rusz. Zwłaszcza, że można go odliczyć od podstawy opodatkowania.

Kto ma prawo do ulgi za terminal?

Przedsiębiorca, który w 2025 roku kupił terminal może odliczyć ten wydatek od dochodu razem z kosztami jego obsługi. Wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych to opłata interchange, opłata akceptanta oraz opłata systemowa.

Status małego podatnika (przychody brutto nie przekroczyły w poprzednim roku 2 mln EUR), oraz prawo do zwrotu VAT w 15 dni (rozliczenie miesięczne przez siedem miesięcy lub kwartalne przez dwa kwartały), upoważnia do odliczenia 200 proc. kosztów zakupu i obsługi terminala – maksymalnie do 2 tys. zł rocznie. Ulgę stosuje się w roku poniesienia wydatku i w kolejnym.

Jeśli mały podatnik nie spełnia warunków do szybszego zwrotu VAT, obowiązują go standardowe limity: 1000 zł (z obowiązkiem kasy) lub 2500 zł (bez obowiązku kasy). W przypadku, gdy odliczenie przewyższa dochód, pozostałą kwotę można odliczać w kolejnych sześciu latach.

Działalność nierejestrowana wyklucza

Nie skorzystają z tej ulgi ci, którzy już odliczyli te same wydatki w innym zeznaniu podatkowym, lub otrzymali ich zwrot w jakiejkolwiek formie. Trzeci powód to używanie terminala płatniczego przez 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc, w którym ponownie rozpocząłeś przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego. Co ciekawe, to ostatnie ograniczenie nie dotyczy podatnika bezgotówkowego.

Prowadząc działalność nierejestrowaną terminalu płatniczego odliczyć niestety nie można.

Czytaj też:

Niedoceniana ulga dla 4 mln osób! A te wydatki są w dodatku nielimitowane