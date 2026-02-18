500 mln zł na polski sport. Nowa inicjatywa z Chodakowską na czele

Projekt ma uporządkować zasady współpracy między biznesem, środowiskiem sportowym i administracją oraz dostarczać analizy i propozycje zmian, które ułatwią inwestowanie w sport. Na czele platformy stanęła Ewa Chodakowska, a funkcje wiceprzewodniczących objęli Mateusz Kusznierewicz oraz Sebastian Świderski.

Platforma ma pełnić rolę stałego forum dialogu dotyczącego roli sportu w rozwoju społecznym i zdrowotnym. Jej twórcy podkreślają, że aktywność fizyczna powinna być traktowana nie jako hobby, lecz jako inwestycja wpływająca na zdrowie populacji oraz produktywność rynku pracy. Wśród priorytetów znalazły się m.in. uporządkowanie zasad sponsoringu, stworzenie bezpiecznych ram podatkowych dla firm finansujących sport oraz budowa szerokiego systemu zachęt dla przedsiębiorców i pracodawców.

Elementem działań będzie również lepsze wykorzystanie firmowych budżetów zdrowotnych, tak aby zwiększyć dostęp dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej.

– Sport nie jest wyłącznie obszarem emocji i rywalizacji. To realny element polityki zdrowotnej, kapitału społecznego i biznesu. Bez systemowej zmiany, bez profesjonalizacji działań, bez zaangażowania się sponsorów, którzy będą mieć warunki i będą widzieć wartość we wsparciu sportowców, nie poprawimy stanu zdrowia społeczeństwa, a na końcu naszego dorobku medalowego. Widzimy to dobrze na odbywających się właśnie Igrzyskach Olimpijskich – podkreśla Joanna Makowiecka-Gatza, prezes Pracodawców RP.

Przedstawiciele organizacji wskazują na konieczność uporządkowania otoczenia regulacyjnego sportu i sponsoringu, a także wsparcia przedsiębiorców w odpowiedzialnym angażowaniu się w sport oraz budowy rozwiązań, które zwiększą dostępność aktywności fizycznej, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży.

Dołączenie do Platformy Sportowej ogłosiło Stowarzyszenie Bukmacherzy Razem. W wydanym komunikacie podkreślono, że dla branży zakładów wzajemnych udział w inicjatywie ma szczególne znaczenie — sport stanowi podstawę jej funkcjonowania i naturalne środowisko działalności. W ostatnich pięciu latach legalni bukmacherzy przeznaczyli na sponsoring sportowy ponad 500 mln zł, wspierając kluby, ligi oraz szkolenie młodzieży.

– Dla legalnych bukmacherów sport nie jest dodatkiem do biznesu – jest jego fundamentem. Dlatego traktujemy udział w Platformie jako element odpowiedzialności za rozwój całego ekosystemu sportowego w Polsce – podkreśla Marek Skrzyński, prezes Stowarzyszenia Bukmacherzy Razem.

Czytaj też:

Robert Lewandowski buduje osiedle. Cena za metr kwadratowy zwala z nógCzytaj też:

Polscy medaliści dostaną tokeny. Burza wokół olimpijskich nagród