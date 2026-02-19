Herbalife ogłasza, że Cristiano Ronaldo zainwestował 7,5 miliona USD w technologię Pro2col™ i nabył 10% udziałów w spółce

Pro2col to cyfrowy, spersonalizowany system operacyjny nowej generacji, stworzony w celu promowania trwałych zmian nawyków, codziennego zaangażowania i wymiernych rezultatów poprzez ustrukturyzowane, oparte na danych podejście do wellness.

Ronaldo zainwestował 7,5 miliona USD, zobowiązując się jednocześnie do świadczenia usług i zapewnienia praw sponsorskich Pro2col Software. Inwestycja podkreśla głębokie osobiste zaangażowanie Ronaldo w kwestie zdrowia i odżywiania. Odzwierciedla również jego wiarę w przyszłość spersonalizowanego odżywiania i ambitny cel Herbalife, by zapewnić społecznościom na całym świecie dostęp do spersonalizowanego wellness, dzięki połączeniu innowacyjnej technologii z siłą osobistego wsparcia ze strony społeczności dystrybutorów.

Herbalife jest globalnym partnerem Ronaldo w zakresie odżywiania od 2013 roku. Współpracowali przy wprowadzeniu na rynek CR7 Drive Herbalife24®, napoju dla sportowców opracowanego z myślą o zaspokojeniu potrzeb w zakresie odżywiania światowej legendy piłki nożnej oraz przynoszącego korzyści sportowcom na całym świecie, niezależnie od poziomu zaawansowania.

– Cristiano jest dla nas cennym partnerem od ponad dziesięciu lat, a jego decyzja o nabyciu udziałów w Pro2col stanowi ważny kamień milowy w naszych relacjach – powiedział Stephan Gratziani, dyrektor generalny Herbalife.

– Jego inwestycja odzwierciedla wspólną wiarę w potęgę odżywiania, sztucznej inteligencji i spersonalizowanych rozwiązań, które pozwalają osiągać lepsze efekty zdrowotne, oraz wzmacnia przekonanie, że Pro2col będzie w przyszłości odgrywał istotną rolę.

Pro2col wykorzystuje indywidualne dane użytkownika do stworzenia spersonalizowanego planu wellness, obejmującego codzienne nawyki i inteligentne monitorowanie odżywiania. Platforma dostosowuje się do stylu życia użytkownika, sprawiając, że dbanie o zdrowie staje się prostsze. Jej podstawą jest Pro2Score, autorski system punktacji wellness, który śledzi postępy w zakresie kluczowych wskaźników wellness – zaprojektowany, by zapewnić przejrzystość, motywację i praktyczne informacje wspierające zdrowy styl życia. Pro2col wyposaża również dystrybutorów Herbalife w narzędzia i informacje, które zwiększają zaangażowanie klientów, sprawiając, że spersonalizowane odżywianie i wellness stają się bardziej dostępne i skalowalne.

– Po ponad dziesięciu latach wspólnej pracy nasze relacje opierają się na zaufaniu i wspólnych ambicjach. Inwestycja w Pro2col była naturalnym krokiem – oprócz reprezentowania Herbalife zależy mi na udziale w kształtowaniu i rozwijaniu platformy, która może naprawdę zmienić sposób, w jaki ludzie podchodzą do swojego zdrowia i dobrego samopoczucia – powiedział Cristiano Ronaldo.

– Na własne oczy widziałem, jak Herbalife łączy naukę, innowacje i indywidualne wsparcie, by zdrowie i wellness stały się bardziej dostępne. Współpraca z Herbalife w celu stworzenia czegoś, co będzie miało trwały wpływ, motywuje mnie na obecnym etapie mojej kariery.

Pro2col wspiera długoterminową strategię Herbalife, której celem jest stworzenie bardziej zintegrowanej, opartej na danych platformy poświęconej zdrowiu i wellness, łączącej produkty, społeczność, sztuczną inteligencję i możliwości cyfrowe, by lepiej służyć klientom na całym świecie. Herbalife rozpoczęła etapowe wdrażanie wersji beta Pro2col, którego celem jest zebranie informacji od użytkowników, co pomoże w szerszym wprowadzeniu produktu na rynek w przyszłości. Wersja beta jest obecnie dostępna dla dystrybutorów i klientów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Portoryko. Herbalife planuje rozszerzyć dostęp na kolejne rynki, zaczynając od wybranych rynków regionu EMEA w 2026 roku.

