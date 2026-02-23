Kasia Tusk likwiduje swoją firmę. Córka premiera znika z radarów

Uchwałą nr 1/01/2026 ze stycznia 29 stycznia 2026 r. spółka MLE Brand została postawiona w stan likwidacji. Siedziba spółki znajdowała się w Sopocie. Kapitał zakładowy wynosił 5 tys. zł. Głównymi obszarami działalności spółki miał być handel detaliczny i produkcja odzieży.

50 proc. udziałów w podmiocie należało do Katarzyny Tusk-Cudnej, stylistki, przedsiębiorczyni, autorki bloga Make Life Easier, prywatnie córki premiera Donalda Tuska. Druga połowa udziałów należała do Joanny Wiktorowskiej, dobrej znajomej i wieloletniej partnerki biznesowej Katarzyny Tusk. Teraz to ona jest likwidatorką MLE Brand.

Martwa spółka

Likwidacja spółki o tyle dziwi, że była dość nowym podmiotem na rynku. MLE Brand została zarejestrowana 29 marca 2023 r. Biznes nie przetrwał więc nawet 3 lat.

Spółka zresztą od lat wyglądała na martwą. Chociaż składała regularnie sprawozdania finansowe, to ani w 2023, ani w 2024 r. nie wykazała żadnych przychodów czy zysków. W kwietniu 2023 r. pytaliśmy Katarzyny Tusk o powody założenia nowego podmiotu, jednak nie odpowiedziała na nasze pytania.

Przed MLE Brand córka premiera była współwłaścicielką innej spółki. Założona w 2015 r. MLE, związana z blogiem Make Life Easier, zajmowała się głównie sprzedażą autorskiej kolekcji mody Kasi Tusk. Biznes szedł naprawdę dobrze. Już w pierwszym roku działalności spółka miała prawie pół miliona złotych przychodów. Rok później wyniki potroiła, sprzedając odzieży za 1,6 mln zł.

„Jesteśmy małą, niezależną firmą i naszym celem jest ciągłe doskonalenie się. Nad jakością naszych limitowanych kolekcji czuwają lokalni wytwórcy. Ich wiedza pozwala nam na odnalezienie balansu między wysoką jakością a przystępną ceną” – opisywały swoją działalność autorki.

Tusk znika z radarów

Mimo dobrych wyników finansowych, Katarzyna Tusk postanowiła w 2017 r. pozbyć się spółki MLE, a tym samym zniknąć z radarów mediów. Swoje kolekcje ubrań sprzedaje dalej, jednak jej sklep internetowy działa już jako spółka cywilna. Tego typu formy działalności nie są obecne w Krajowym Rejestrze Sądowym. Sprawozdania finansowe nie są więc publicznie dostępne.

Podobnie wygląda sytuacja w innej spółce Katarzyny Tusk, czyli Laronde sp. z o.o. Ten podmiot, podobnie jak postawione właśnie w stan likwidacji, MLE Brand, chociaż składa sprawozdania finansowe, to nie wykazuje ani przychodów, ani zysków. Sklep internetowy La Ronde, w którym Katarzyna Tusk wspólnie z Joanna Wiktorowską sprzedają damską modę, jest prowadzony przez sopocką spółkę cywilną obu pań. A to oznacza, że i w tym przypadku nie poznamy wyników finansowych.

Podobnie jak wcześniej spytaliśmy Katarzynę Tusk o powody likwidacji spółki MLE Brand. Jednak do czasu publikacji tego tekstu, nie odpowiedziała na naszą wiadomość. Lata temu na podobne pytania odpowiedziała nam w ten sposób:

„Niestety od wielu lat nie udzielam wywiadów i nie pojawiam się w mediach. Wszelkiego rodzaju informacje na temat mojej osoby można znaleźć na stronie, którą prowadzę (makelifeeasier.pl)”.

