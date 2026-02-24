Będzie można więcej wypłacić z bankomatu. Znana sieć zmienia limity

Od przyszłego tygodnia z bankomatów sieci Planet Cash będzie można wypłacić więcej gotówki. ITCARD, operator bankomatów tej sieci poinformował, że od 2 marca spółka zwiększa z obecnego 1 tys. do 4 tys. zł maksymalną kwotę jednorazowej wypłaty kartami Mastercard i Visa. – W przypadku banków współpracujących z Planet Cash, mających obecnie wyższe limity pojedynczej transakcji, dotychczasowe wartości pozostają bez zmian – informuje ITCARD.

Obniżenie limitu dla użytkowników Blika

Planet Cash zapowiada jednocześnie obniżenie limitu wypłat gotówki przy użyciu systemu Blik, który aktualnie wynosi 800 zł. Jak zauważa serwis cashless.pl, nie podano konkretnej wysokości nowego limitu, zastrzegając, że może on być różny dla poszczególnych bankomatów i uzależniony będzie od warunków ekonomicznych dla poszczególnych urządzeń. Warto podkreślić, że zmiana limitu nie będzie dotyczyć klientów wypłacających środki z bankomatów banków współpracujących z Planet Cash.

Serwis przypomina, że decyzję o obniżeniu limitu pojedynczej transakcji Blikiem do 200 zł podjął w ostatnim czasie Euronet (dotychczas również obowiązywał limit w wysokości 800 zł), największy konkurent Planet Cash.

Skąd ta zmiana podejścia do najpopularniejszego w Polsce systemu płatności mobilnych? Jak przypomina „Fakt”, wraz z początkiem tego miesiąca Mastercard i Visa zmieniły zasady wynagradzania operatorów bankomatów za wypłaty gotówki — na korzyść tych ostatnich. Niezależni operatorzy od lat skarżyli się, że prowizje nie zmieniały się od 2010 roku, podczas gdy ich koszty stale rosły.

Blik jak dotąd nie zdecydował się na analogiczną podwyżkę swojej stawki, co oznacza, że operatorzy zarabiają na wypłatach Blikiem mniej niż na transakcjach kartowych. Efekt? Wyższe limity dla kart, niższe dla Blika. Dziennik zauważa jednak, że jest tu pewien haczyk. Największe polskie banki są jednocześnie udziałowcami Blika, a zatem mogą zachęcać klientów do wypłacania gotówki właśnie przez Blika, gdyż bardziej im się to opłaca finansowo.

