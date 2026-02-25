Pracownicy KGHM otrzymają podwyżki. Prezes spółki: Traktuję to jako dobry prognostyk

KGHM Polska Miedź i związku zawodowe osiągnęły konsensus w sprawie warunków płacowych. Pracownicy otrzymają podwyżkę wynagrodzeń zasadniczych o 6,8 proc., liczoną od 1 stycznia. O decyzji spółka poinformowała w komunikacie, wydanym w środę 25 lutego.

Podwyżki w KGHM. Prezes spółki komentuje

– Wypracowane porozumienie jest dobrym kompromisem pomiędzy oczekiwaniami załogi, a koniecznością zapewnienia KGHM długoterminowej stabilności finansowej i możliwości rozwoju – komentował prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

– Jestem przekonany, że dobry i merytoryczny dialog zarządu ze stroną społeczną jest ważny zarówno dla pracowników, jak i całej organizacji. Traktuję to jako dobry prognostyk na przyszłość i liczę, że będzie on kontynuowany. Dziękuję stronie społecznej za konstruktywne podejście do tych ważnych negocjacji – zaznaczał prezes Paszkiewicz.

KGHM zapowiada „przeszeregowania”

W porozumieniu ze związkowcami ustalono też, że od kwietnia 2026 roku w oddziałach uruchomione zostaną przeszeregowania, obejmujące 20 proc. załogi. Zasady owych przeszeregowań mają zostać uzgodnione pomiędzy poszczególnymi pracodawcami i zakładowymi organizacjami związkowymi.

W oparciu o wyniki produkcyjne oraz finansowe za I półrocze tego roku, strony zamierzają później dokonać analizy kształtowania się płac w spółce. Ma to pomóc w realizacji postulatu o co najmniej 7-proc. wzroście średniej płacy ogółem w 2026 roku w stosunku do roku poprzedniego. Jak przypomniano w komunikacie, coroczne negocjacje płacowe w KGHM Polska Miedź S.A. reguluje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy.

