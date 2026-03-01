Czy dziś jest niedziela handlowa? Gdzie zrobimy zakupy 1 marca?

Czy pierwsza niedziela marca będzie dniem wielkich zakupów? Niestety nie – 1 marca, który w tym roku przypada w niedzielę, obowiązują ograniczenia w handlu. Oznacza to, że większość dużych sklepów i galerii handlowych pozostanie zamknięta.
Nie oznacza to jednak całkowitego braku możliwości zrobienia zakupów. Ustawa przewiduje bowiem liczne wyjątki, dzięki którym w wielu miejscach można kupić najpotrzebniejsze produkty.
Gdzie zrobimy zakupy?
W niedzielę niehandlową handel jest dozwolony w wybranych placówkach. Są to m.in.:
- stacje paliw,
- apteki i punkty apteczne,
- kwiaciarnie,
- lokale gastronomiczne – restauracje, kawiarnie i inne punkty gastronomiczne,
- placówki pocztowe (jeśli przychody z usług pocztowych przekraczają 40 proc. obrotu),
- małe sklepy prowadzone osobiście przez właściciela.
Godziny otwarcia sklepów
Godziny pracy punktów działających w niedzielę niehandlową mogą różnić się od standardowych. Stacje paliw i niektóre apteki często są czynne całodobowo, natomiast małe sklepy ustalają harmonogram indywidualnie. Przed wyjściem warto sprawdzić aktualne godziny otwarcia na stronach internetowych lub w aplikacjach, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.
Kiedy będzie najbliższa niedziela bez ograniczeń w handlu?
To ważna informacja dla osób planujących większe zakupy. Zgodnie z harmonogramem w marcu przypada jedna niedziela handlowa – będzie to 29 marca. To dobry moment na przygotowania do świąt i większe niedzielne zakupy bez ustawowych ograniczeń.
Niedziele handlowe w 2026 roku
W 2026 roku handel w niedzielę będzie możliwy osiem razy. Harmonogram wygląda następująco:
- 25 stycznia,
- 29 marca,
- 26 kwietnia,
- 28 czerwca,
- 30 sierpnia,
- 6 grudnia,
- 13 grudnia,
- 20 grudnia.
To właśnie w te dni zakupy zrobimy bez ograniczeń wynikających z ustawy o zakazie handlu w niedziele i święta.
