Czy dziś jest niedziela handlowa? Gdzie zrobimy zakupy 1 marca?
Czy dziś jest niedziela handlowa? Gdzie zrobimy zakupy 1 marca?

Czy dziś jest niedziela handlowa?
Czy dziś jest niedziela handlowa? Źródło: Shutterstock / Aleksei Lazukov
Pilne zakupy? Sprawdzamy, gdzie w niedzielę 1 marca można je zrobić i co będzie otwarte.

Czy pierwsza niedziela marca będzie dniem wielkich zakupów? Niestety nie – 1 marca, który w tym roku przypada w niedzielę, obowiązują ograniczenia w handlu. Oznacza to, że większość dużych sklepów i galerii handlowych pozostanie zamknięta.

Nie oznacza to jednak całkowitego braku możliwości zrobienia zakupów. Ustawa przewiduje bowiem liczne wyjątki, dzięki którym w wielu miejscach można kupić najpotrzebniejsze produkty.

Gdzie zrobimy zakupy?

W niedzielę niehandlową handel jest dozwolony w wybranych placówkach. Są to m.in.:

  • stacje paliw,
  • apteki i punkty apteczne,
  • kwiaciarnie,
  • lokale gastronomiczne – restauracje, kawiarnie i inne punkty gastronomiczne,
  • placówki pocztowe (jeśli przychody z usług pocztowych przekraczają 40 proc. obrotu),
  • małe sklepy prowadzone osobiście przez właściciela.

Godziny otwarcia sklepów

Godziny pracy punktów działających w niedzielę niehandlową mogą różnić się od standardowych. Stacje paliw i niektóre apteki często są czynne całodobowo, natomiast małe sklepy ustalają harmonogram indywidualnie. Przed wyjściem warto sprawdzić aktualne godziny otwarcia na stronach internetowych lub w aplikacjach, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Kiedy będzie najbliższa niedziela bez ograniczeń w handlu?

To ważna informacja dla osób planujących większe zakupy. Zgodnie z harmonogramem w marcu przypada jedna niedziela handlowa – będzie to 29 marca. To dobry moment na przygotowania do świąt i większe niedzielne zakupy bez ustawowych ograniczeń.

Niedziele handlowe w 2026 roku

W 2026 roku handel w niedzielę będzie możliwy osiem razy. Harmonogram wygląda następująco:

  • 25 stycznia,
  • 29 marca,
  • 26 kwietnia,
  • 28 czerwca,
  • 30 sierpnia,
  • 6 grudnia,
  • 13 grudnia,
  • 20 grudnia.

To właśnie w te dni zakupy zrobimy bez ograniczeń wynikających z ustawy o zakazie handlu w niedziele i święta.

