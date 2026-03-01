Czy dziś jest niedziela handlowa? Gdzie zrobimy zakupy 1 marca?

Czy pierwsza niedziela marca będzie dniem wielkich zakupów? Niestety nie – 1 marca, który w tym roku przypada w niedzielę, obowiązują ograniczenia w handlu. Oznacza to, że większość dużych sklepów i galerii handlowych pozostanie zamknięta.

Nie oznacza to jednak całkowitego braku możliwości zrobienia zakupów. Ustawa przewiduje bowiem liczne wyjątki, dzięki którym w wielu miejscach można kupić najpotrzebniejsze produkty.

Gdzie zrobimy zakupy?

W niedzielę niehandlową handel jest dozwolony w wybranych placówkach. Są to m.in.:

stacje paliw,

apteki i punkty apteczne,

kwiaciarnie,

lokale gastronomiczne – restauracje, kawiarnie i inne punkty gastronomiczne,

placówki pocztowe (jeśli przychody z usług pocztowych przekraczają 40 proc. obrotu),

małe sklepy prowadzone osobiście przez właściciela.

Godziny otwarcia sklepów

Godziny pracy punktów działających w niedzielę niehandlową mogą różnić się od standardowych. Stacje paliw i niektóre apteki często są czynne całodobowo, natomiast małe sklepy ustalają harmonogram indywidualnie. Przed wyjściem warto sprawdzić aktualne godziny otwarcia na stronach internetowych lub w aplikacjach, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Kiedy będzie najbliższa niedziela bez ograniczeń w handlu?

To ważna informacja dla osób planujących większe zakupy. Zgodnie z harmonogramem w marcu przypada jedna niedziela handlowa – będzie to 29 marca. To dobry moment na przygotowania do świąt i większe niedzielne zakupy bez ustawowych ograniczeń.

Czytaj też:

Ceny złota w lutym poszybowały. Tak drogo jeszcze nie było

Niedziele handlowe w 2026 roku

W 2026 roku handel w niedzielę będzie możliwy osiem razy. Harmonogram wygląda następująco:

25 stycznia,

29 marca,

26 kwietnia,

28 czerwca,

30 sierpnia,

6 grudnia,

13 grudnia,

20 grudnia.

To właśnie w te dni zakupy zrobimy bez ograniczeń wynikających z ustawy o zakazie handlu w niedziele i święta.

Czytaj też:

Tyle kosztuje ucieczka z centrum. Mieszkania tańsze nawet o 240 tys. złCzytaj też:

Polacy z wysokimi wygranymi w Eurojackpot. Gigantyczna kumulacja tuż za rogiem