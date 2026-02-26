Gigantyczna awaria w znanym banku. „Powinien płacić odszkodowanie”

– Odmowa – taki komunikat usłyszeli klienci PKO BP, którzy w ostatnich godzinach próbowali dokonać płatności.

Mniej od godziny 15.00 klienci największego polskiego banku zgłaszają problemy z działaniem aplikacji i dokonywaniem płatności kartą. Nie można także wykonać przelewu BLIK. Szczyt zgłoszeń przypadł na godzinę 16.00. Niemal godzinę później bank wydał komunikat, w którym przyznał, że boryka się z awarią.

– Występują utrudnienia w korzystaniu z serwisów iPKO, iPKO biznes i Inteligo oraz aplikacji IKO – pisze PKO BP. – Pracujemy nad jak najszybszym przywróceniem pełnej funkcjonalności. Przepraszamy za niedogodności – dodano.

Awaria w PKO BP. Klienci nie kryją wściekłości

Bank twierdzi, że karty działają bez problemu. W komentarzach pod komunikatem klienci twierdzą jednak, że tego rodzaju kłopoty nadal występują. Komentujący nie kryją frustracji faktem, że awaria nastąpiła w momencie, gdy większość osób wraca z pracy i na skutek tego co się stało nie może dokonać zakupów. Nie brakuje również głosów, że tego rodzaju problemy występują w ostatnim czasie zbyt często.

– Porą szukać innego banku. Coraz częściej zdarzają się wam awarie w godzinach popołudniowych, kiedy człowiek wraca z pracy, chce zrobić zakupy, przychodzi do płatności i następuje zdziwienie – pisze jeden z klientów banku.

– Za każdą taką sytuację bank powinien płacić odszkodowanie wobec klientów… bo to jest już żałosne że średnio raz w miesiącu PKO ma taki problem, może jak dostalibyście po kieszeni to zaczęlibyście dbać o klientów – napisał inny internauta.

Część klientów podkreśla również, że przy tak często zdarzających się awariach (nie tylko w PKO BP) warto pamiętać, aby mieć przy sobie jakiś zapas gotówki.

