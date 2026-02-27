Katarzyna Tusk likwiduje kolejną spółkę. „Zwykłe porządki w biznesie”

W poniedziałek, 23 lutego, podaliśmy, że spółka MLE Brand, w której Katarzyna Tusk ma 50 proc. udziałów została postawiona w stan likwidacji. Informowaliśmy w tym samym tekście, że była i tak martwą spółką, która od trzech lat nie wykazywała ani przychodów, ani zysków. Informowaliśmy, również w tym samym tekście, że Katarzyna Tusk swoją działalność, polegającą na szyciu i sprzedaży odzieży, prowadzi dalej, tylko że przez inny podmiot – stworzoną razem z koleżanką spółkę cywilną – MLE s.c.

Czytaj też:

Kasia Tusk likwiduje swoją firmę. Córka premiera znika z radarów

Kto chce dowalić córce premiera

Przy okazji pisania tego materiału, jak zwykle zresztą, poprosiliśmy Katarzynę Tusk o komentarz. Nie odpowiedziała na nasze pytania. Za to kilka godzin po publikacji zaczęła pisać takie komentarze na Instagramie.

„Niestety autor artykułu doskonale zdaje sobie sprawę, że MLE od wielu lat funkcjonuje pod inną spółką, ale fajnie jest dowalić córce premiera i zrobić klikalny tytuł za jednym razem. To, że wiąże się to z poważnymi problemami wizerunkowymi polskiej firmy, która nigdy nie miała nic wspólnego z polityką, już tego pana nie obchodziło” – pisała Katarzyna Tusk.

Jako autor źródłowego artykułu, którego zamiarem na pewno nie było „dowalenie córce premiera”, raz jeszcze mogę powtórzyć, że w tekście na temat likwidacji MLE Brand były informacje, o których Katarzyna Tusk pisze w komentarzu – że działalność prowadzi dalej, tylko pod inną spółką. Całe zamieszanie powstało z innego podmiotu.

Przerażające oblicze mediów

Różne media, które wielokrotnie cytowały nasz tekst, koncentrowały się tylko na pierwszych kilku zdaniach – że Katarzyna Tusk likwiduje spółkę. Tyle, kropka. Media obiegły więc sensacyjne nagłówki i komentarze, że Katarzyna Tusk kończy z biznesem, że zbankrutowała, że jej modowe imperium upada, że w kraju jest tak źle, że nawet córce premiera idzie gorzej. O zgrozo, znani publicyści i byli redaktorzy naczelni największych polskich gazet analizowali ten tekst, opowiadając jakieś niestworzone brednie. Między innymi takie, że udziały w spółkach Katarzyny Tusk ma jej tata, czyli premier Donald Tusk. To pokazuje tylko przerażające oblicze polskich mediów, w których nie tylko nikt nie czyta już tekstów, ale wręcz je całkowicie i bez żadnych konsekwencji przeinacza, podając dalej po prostu nieprawdę.

Nikt nie podawał tego, co było w tekście kilka zdań później, że Katarzyna Tusk zlikwidowała de facto martwą, pustą spółkę, a swój modowy biznes prowadzi dalej, tylko, że przez spółkę cywilną.

Kolejna likwidacja

Według informacji „Wprost”, w stan likwidacji została postawiona również i kolejna spółka Katarzyny Tusk – Laronde.

To podmiot założony na koniec 2022 r. w Sopocie, w którym Katarzyna Tusk miała 51 proc. udziałów, a jej wspólniczka Joanna Wiktorowska 49 proc. Ta spółka, tak jak i MLE Brand, nigdy nie wykazywała ani zysków, ani przychodów. Była pustym, martwym podmiotem stworzonym z nieznanych publicznie przyczyn. Katarzyna Tusk nie odpowiedziała na nasze pytania sprzed lat, po co te spółki utworzyła. Nie odpowiedziała też na pytanie teraz, dlaczego je likwiduje.

Podobnie jak przy tekście sprzed kilku dni, tak i teraz – piszemy wyraźnie, że Katarzyna Tusk dalej prowadzi działalność. Szyje i sprzedaje swoje kolekcje ubrań MLE oraz La Ronde. Nie robi tego przez likwidowane właśnie spółki, a przez spółki cywilne, których nie trzeba rejestrować w KRS.

Czytaj też:

Firmy nie będą mogły niszczyć niesprzedanej odzieży. Ekspert mówi, dlaczego łatwiej było wyrzucić

Schować się przed światem

Likwidacja dwóch martwych spółek – MLE Brand oraz Laronde – to tylko zwykłe biznesowe porządki. Oba podmioty nigdy nie były aktywne – nie przynosiły żadnych przychodów i zysków. Prędzej czy później trzeba było je więc zlikwidować. Wiadomo, że córka premiera od lat prowadzi swoją działalność przez spółki cywilne. Te wyróżniają się przede wszystkim dyskrecją. Nie trzeba upubliczniać ich sprawozdań finansowych. Opinia publiczna nie dowie się więc, ile Katarzyna Tusk wykazuje przychodów czy zysków ze swojej działalności. Być może właśnie to schowanie się z wynikami finansowymi przed wścibskim światem było główną przyczyną, dlaczego w Krajowym Rejestrze Sądowym niedługo nie będzie już żadnej spółki, w której córka premiera ma jakiekolwiek udziały.

Czytaj też:

Masz to w szafie? W marcu lepiej się tego pozbyć – zbiera kurz i roztoczaCzytaj też:

Podróżnik szczerze o rajdach konnych. Od Kirgistanu przez Kanadę aż po Ziemię Ognistą