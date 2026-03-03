Przychodnie nie dostaną pieniędzy z NFZ bez e-Rejestracji. Co czeka chorych?

Chorujący Polacy powinni mieć obok łóżka komputer, a w głowie jeden z loginów i hasło do Internetowego Konta Pacjenta. Ministerstwo Zdrowia latem wymusi na przychodniach zmiany, które odbiją się także na pacjentach, ponieważ dotyczą systemu e -Rejestracji.

Od czerwca 2026 roku NFZ będzie mógł wstrzymać płatności tym przychodniom, które nie przekażą harmonogramów wizyt do centralnej e-Rejestracji. Od 1 lipca zapłaci już wyłącznie za te świadczenia, które zostały prawidłowo zgłoszone do ogólopolskiego systemu. Dla przychodni oznacza to aktualizację oprogramowania, integrację z systemem centralnym, przeszkolenie personelu oraz stałe monitorowanie zgodności danych.

NFZ przyciśnie przychodnie

Centralna e-rejestracja (CeR) to ogólnopolski system informatyczny, który umożliwia pacjentom szybkie umawianie, zmianę lub odwoływanie wizyt lekarskich i badań na NFZ przez Internet, bez konieczności dzwonienia do przychodni. Usługa dostępna jest przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) na pacjent.gov.pl oraz aplikację mojeIKP.

Od 1 stycznia 2026 roku przez centralną e-rejestrację można już zapisać się na pierwszorazowe wizyty do kardiologa oraz na badania profilaktyczne: cytologię (w tym test HPV HR) i na mammografię. W drugiej połowie 2026 roku planowane jest rozszerzenie m.in. o choroby naczyń, endokrynologię, nefrologię czy choroby płuc. Docelowo, czyli do końca 2029 roku, nowy system ma objąć całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.

Przymus e-Rejestracji przy wizycie u lekarza

CeR ma w 2026 roku zastąpić rozproszone listy oczekujących prowadzone oddzielnie przez każdą przychodnię. Dotąd pacjent mógł zapisać się równolegle w kilku miejscach, blokując terminy. Teraz pacjenci nie będą mogli zapisywać się „na zapas” w kilku miejscach, a system pokaże realną dostępność terminów.

Jeśli w ciągu 40 dni nie będzie wolnego terminu, pacjent – za zgodą – trafi do wspólnej cyfrowej poczekalni. To nowa funkcja systemu, która umożliwia pacjentom zapisanie się na wizytę specjalistyczną, gdy w wybranej placówce nie ma dostępnych terminów. Działa jak wirtualna kolejka oczekujących, która zwiększa szanse na wcześniejsze dostanie się do lekarza. System automatycznie powiadamia, gdy zwolni się miejsce.

Rozwiązanie to jest obecnie szczególnie pomocne w przypadku e-Rejestracji do poradni kardiologicznej, gdzie jest pula wolnych lub zwalnianych terminów, a pacjenci na bieżąco szukają dostępu do kardiologa. Dzięki temu rozwiązaniu pacjent nie musi samodzielnie i wielokrotnie sprawdzać dostępności miejsc.

Dlaczego Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się na przymus? Bez powiązania systemu z finansowaniem część placówek mogłaby prowadzić nadal równoległe rejestry i zapisy do lekarza. Największe obawy budzi odpowiedzialność za błędy techniczne i ryzyko utraty płynności finansowej w przypadku opóźnień w raportowaniu do systemu – szczególnie w mniejszych podmiotach.

