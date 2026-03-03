Górale martwią się o turystów z Bliskiego Wschodu. „Obawy są poważne”

Przedsiębiorcy z Podhala obawiają się, że przez wojnę na Bliskim Wschodzie stracą arabskich turystów. Czy w tym roku przyjadą – pytają górale.
„Czy w tym roku przyjadą? To pytanie coraz częściej słychać dziś w Zakopanem. Zadają je wszyscy, którzy żyją tu z obsługi gości z Bliskiego Wschodu – biura podróży, właściciele apartamentów, restauratorzy, fiakrzy” – zaczął swój wpis w mediach społecznościowych Jerzy Jurecki, wydawca Tygodnika Podhalańskiego.
W ostatnich latach obywatele krajów arabskich stanowili coraz liczniejszą grupę turystów na Podhalu. Jednak, w obliczu wojny na Bliskim Wschodzie, w tym sezonie mogą już do Zakopanego nie przyjechać.
Arabskie oblężenie
Źródło: Wprost
