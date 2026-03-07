Czy 8 marca jest niedziela handlowa? Czynne nie tylko kwiaciarnie

Mija właśnie 8 lat od wprowadzenia ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. W początkowym okresie – od marca do grudnia 2018 roku – sklepy były otwarte w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca, w 2019 roku już tylko w ostatnią. W latach 2020-2024 obowiązywało siedem niedziel handlowych w roku. Mowa o ostatniej niedzieli stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także niedzieli przed Wielkanocą i dwóch niedzielach poprzedzających święta Bożego Narodzenia. W roku ubiegłym nastąpiła zmiana, która zakłada wprowadzenie dodatkowej niedzieli handlowej na początku grudnia.

Niedziela handlowa w Dzień Kobiet?

To oznacza, że w niedzielę 8 marca obowiązuje zakaz handlu. Najbliższa niedziela handlowa przypadać będzie w niedzielę 29 marca, na tydzień przed Wielkanocą. Nie oznacza to, że jutro nie będziemy mieli dziś możliwości zaopatrzenia. Ustawa przewiduje bowiem nieco ponad 30 wyłączeń. Działalność będa mogły prowadzić np. kwiaciarnie, co tym razem ma szczególne znaczenie w związku z Dniem Kobiet.

Czynne 8 marca będą również m.in.:

stacje paliw,

placówki handlowe, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych,

placówki pocztowe, w których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych,

placówki handlowe w hotelach,

placówki handlowe w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku,

placówki handlowe na dworcach, w portach i przystaniach,

placówki handlowe w portach lotniczych.

Działalność mogą prowadzić również sklepy, w których za ladą stoi właściciel.

Za złamanie zakazu handlu grozi od 1000 zł do nawet 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów – kara ograniczenia wolności.

Zmian nie będzie?

Wszystko wskazuje na to, że powyższe zasady w najbliższym czasie nie zmienią się. Co prawda w Sejmie od 1,5 roku znajduje się projekt firmowany przez posła Ryszarda Petru, który przewiduje m.in. powrót do rozwiązania z pierwszego okresu funkcjonowania ustawy, czyli funkcjonowania dwóch niedziel handlowych w miesiącu. Projekt utknął jednak w sejmowych komisjach i na razie trudno liczyć na jakikolwiek przełom w tej sprawie. Ewentualne przegłosowanie projektu przez Sejm (nie jest to pewne z uwagi na fakt, iż proponowane zmiany budzą spór w samej koalicji) spotka się z wetem ze strony prezydenta. Podczas niedawnego spotkania z działaczami NSZZ “Solidarność” Karol Nawrocki podkreślił, że jego rola ma charakter obronny i wynika z wcześniejszych ustaleń ze związkowcami. Dotyczy to m.in. braku zmian w ustawie o zakazie handlu w niedzielę.

– Nie stanąłem przed takimi decyzjami, ale pomyślałem, że dzisiejsze spotkanie jest dobrym momentem dla potwierdzenia stanowiska, które ustaliliśmy. Podobnie z handlem w niedzielę – powiedział prezydent.

