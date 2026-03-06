Tanio już było. Kierowcy muszą nastawić się na paragony grozy

– Realizujący się czarny scenariusz konfliktu na Bliskim Wschodzie, który prowadzi do zamknięcia cieśniny Ormuz, szybko przekłada się na sytuację cenową na rynku paliw w Polsce. W cennikach rafinerii notujemy skokowe podwyżki, które z dnia na dzień przenoszą się na stacje paliw – alarmują eksperci e-petrol.pl.

Izraelsko-amerykański atak na Iran spowodował poważne problemy w transporcie ropy i paliw z Zatoki Perskiej. Każdy kolejny dzień blokady cieśniny Ormuz pogarsza sytuację i może doprowadzić do wstrzymania wydobycia surowca w tym regionie oraz coraz poważniejszych problemów w produkcji paliw na całym świecie.

Analitycy wskazują, że bliskowschodni konflikt przekłada się na dynamiczny wzrost cen na hurtowym rynku paliw w Polsce. Notowania paliw gotowych na świecie rosną nawet szybciej niż cena surowca, a krajowi producenci szybko adaptują swoje cenniki do sytuacji na rynkach międzynarodowych.

– Olej napędowy od poprzedniego piątku podrożał o szokujące 1 373,20 zł i metr sześcienny tego paliwa jest przez producentów wyceniany dzisiaj średnio na 6 150,20 zł. To jego najwyższa cena od stycznia 2023 roku. Średnie notowania 95-oktanowej benzyny na przestrzeni tygodnia wzrosły o 536,20 zł i jej aktualna cena to 5 008,20 zł/metr sześcienny. Tak droga benzyna w hurcie ostatni raz była w lipcu 2024 roku – wyliczają eksperci.

Ceny paliw w Polsce. Eksperci ostrzegają przed paragonami grozy

Z cenowym szokiem w mijającym tygodniu mieliśmy też do czynienia w detalicznej części rynku paliw. Udało się uniknąć masowej paniki wśród kierowców, która byłaby poważnym wyzwaniem dla całego logistycznego systemu, ale każdy kolejny dzień przynosił wyższe ceny. W połowie tygodnia cena popularnej “95” po podwyżce o 25 groszy, wyniosła 5,99 zł/l. Olej napędowy podrożał aż o 41 groszy do poziomu 6,40 zł/l. Litr autogazu kosztował o 8 groszy więcej i tankujący płacili za niego 2,85 zł. Przed weekendem na wielu stacjach ceny były już jednak zdecydowanie wyższe. Za litr benzyny kierowcy płacili ponad 6 złotych a cena diesla przekraczała poziom 7 złotych.

Na co kierowcy muszą nastawić się w nadchodzącym tygodniu? Według ekspertów e-petrol wszystko wskazuje na to, że „na stacjach cały czas będziemy mieć do czynienia z paragonami grozy”. Prognozowane przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw to:

6,15-6,30 zł/l dla 95-oktanowej benzyny,

7,12-7,29 zł/l dla oleju napędowego,

2,97-3,10 zł/l dla autogazu.

