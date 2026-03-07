InPost idzie na podbój Wielkiej Brytanii. „To największy rynek e-commerce w Europie”
Udostępnijdodaj Skomentuj

InPost idzie na podbój Wielkiej Brytanii. „To największy rynek e-commerce w Europie”

Dodano: 
InPost idzie na podbój Wielkiej Brytanii. Michael Rouse, CEO InPost International dla „Wprost”
InPost idzie na podbój Wielkiej Brytanii. Michael Rouse, CEO InPost International dla „Wprost” 
InPost chce budować swoją międzynarodową pozycję właśnie tam, gdzie skala rynku daje największe możliwości wzrostu. Dlatego jednym z kluczowych kierunków ekspansji spółki pozostaje Wielka Brytania. Michael Rouse, CEO odpowiedzialny za międzynarodowy rozwój InPost, nie ukrywa, że dla firmy to rynek strategiczny i to nie tylko ze względu na jego wielkość, ale też rolę, jaką może odegrać w budowie paneuropejskiej sieci logistycznej.

– InPost to polska firma, budowana i rozwijana od 25 lat – podkreśla Rouse. Jak dodaje, spółka jest dziś „prawdopodobnie jedną z najbardziej udanych polskich ahistorii przedsiębiorczości w ciągu ostatnich dwóch dekad”.

Szef odpowiedzialny za międzynarodowy rozwój InPost przypomina, że firma specjalizuje się w logistyce e-commerce i dostawach realizowanych przez automaty paczkowe. – Naprawdę specjalizujemy się w dostarczaniu tego rozwiązania za pomocą zautomatyzowanych maszyn paczkowych i zapewnianiu alternatywnej metody dostawy – mówi.

Wielka Brytania jako strategiczny wybór

Rouse nie pozostawia wątpliwości, dlaczego firma tak mocno postawiła właśnie na brytyjski rynek. – Mówiąc najprościej, jest to największy rynek e-commerce w Europie. Jest to więc największa szansa – zaznacza. Jak dodaje, z perspektywy handlu internetowego rynek brytyjski jest „około trzy razy większy niż rynek polski”.

Jego zdaniem, rozwijając się za granicą, firma musi bardzo uważnie wybierać rynki. – Wejście na nowy rynek wymaga podobnego wysiłku niezależnie od tego, czy chodzi o Wielką Brytanię, czy o dużo mniejszy kraj, taki jak na przykład Luksemburg – zauważa.

Dlatego, jak podkreśla, trzeba wybierać te kraje, które dają największy potencjał wzrostu. – Trzeba łowić tam, gdzie są ryby – mówi obrazowo.

Jak zaznacza CEO InPost, jeśli spółka chce zbudować silny biznes poza Polską, musi być obecna na najważniejszych rynkach Europy. I właśnie to było główną motywacją wejścia do Wielkiej Brytanii.

Ponad 600 mln funtów do 2030 roku

Mimo zmian po Brexicie InPost nie zamierza ograniczać ambicji na Wyspach. Wręcz przeciwnie. – Wciąż widzimy na tym rynku bardzo duży potencjał – ocenia Rouse. Spółka zadeklarowała już inwestycje przekraczające 600 mln funtów do 2030 roku.

– Nasza obecność tutaj to inwestycja długoterminowa – podkreśla Rouse. Wyjaśnia, że model rozwijany przez InPost jest kapitałochłonny, bo wymaga budowy infrastruktury logistycznej i stawiania automatów paczkowych. – Inwestujemy w paczkomaty i logistykę, bo chcemy budować nowoczesną sieć dla handlu internetowego – mówi.

Skalę rozwoju najlepiej pokazują liczby. – Dwa lata temu w Wielkiej Brytanii mieliśmy 120 pracowników. Pod koniec grudnia mieliśmy 9000 pracowników – wylicza szef InPost. Jak zaznacza, firma urosła zarówno dzięki własnemu rozwojowi, jak i przejęciom.

Przejęcia: Menzies Distribution i Yodel

Ważnym elementem brytyjskiej strategii były przejęcia. InPost kupił na tym rynku dwie firmy – Menzies Distribution i Yodel. – Jednym z nich była Menzies Distribution, która była tak naprawdę tradycyjnym dystrybutorem gazet. A drugim była firma o nazwie Yodel – przypomina Rouse.

Jak tłumaczy, oba aktywa zostały połączone z rozwijaną już przez InPost siecią automatów paczkowych. – Połączyliśmy oba te aktywa z naszą istniejącą inwestycją w sieć paczkomatów – mówi. Celem było stworzenie kompleksowego modelu logistycznego, podobnego do tego, który spółka zbudowała wcześniej w Polsce.

Brytyjczycy wciąż wolą dostawy do domu

Rouse zaznacza jednak, że Wielka Brytania jest dziś na innym etapie rozwoju niż Polska. Tam wciąż dużą rolę odgrywa dostawa do domu i jeszcze przez długi czas pozostanie istotną częścią rynku.

– Dostawa pod drzwi nadal stanowi dużą część rynku. I wyraźnie będzie nadal ważną częścią rynku w przyszłości – mówi. Jednocześnie rozwój do punktów odbioru i paczkomatów dopiero się rozpędza.

– Dzisiaj zbliżamy się do 15 tys. paczkomatów w Wielkiej Brytanii. Kiedy Polska ma 30 tys. – wylicza Rouse. W jego ocenie pokazuje to skalę niewykorzystanego potencjału. – Mamy sporo do zrobienia, aby zbudować pojemność i rozwiązanie, które temu dorówna – zaznacza.

Jednocześnie podkreśla, że to właśnie przejęcia pozwoliły szybko zwiększyć obecność na rynku. – Przeszliśmy od niczego do prawie 8–9 proc. rynku w ciągu dwóch lat – mówi.

E-commerce nie zna granic

Ambicje InPostu wykraczają jednak poza rozwój lokalnej sieci w Wielkiej Brytanii. Jak tłumaczy Rouse, kolejnym krokiem będzie połączenie brytyjskiej infrastruktury z resztą Europy.

– Następnym etapem jest połączenie tej sieci brytyjskiej z resztą Europy – zapowiada. W jego ocenie handel internetowy już dawno przestał być zjawiskiem czysto krajowym. – Handel internetowy już dawno przestał być tylko lokalny – podkreśla.

Jak dodaje, konsumenci kupują dziś nie tylko od lokalnych sprzedawców, ale globalnie, a jednym z największych ograniczeń rozwoju rynku pozostaje pojemność infrastruktury logistycznej. – To jest wyraźnie szansa, którą widzimy przed sobą – zaznacza Rouse.

Polski model InPost trzeba dostosowywać, nie kopiować

Pytany o wyzwania związane z ekspansją, Rouse podkreśla, że punktem wyjścia zawsze jest model wypracowany w Polsce, ale nie można go przenosić mechanicznie.

– Wyraźnie mamy bardzo udany model w Polsce – mówi. Jak dodaje, każdy rynek jest jednak na innym etapie dojrzałości, więc firma musi dostosowywać sposób wejścia do lokalnych warunków. – Chcemy przenosić na nowe rynki sprawdzone elementy naszego modelu, ale najważniejsze jest znalezienie odpowiedniego punktu wejścia i własnej niszy – zaznacza.

Edukowanie klienta i walka o Londyn

Rouse przyznaje też, że na niektórych rynkach problemem nie jest tylko infrastruktura, ale także przyzwyczajenia klientów. – W Wielkiej Brytanii konsumenci nie są zbyt zaznajomieni z dostawami poza domem lub paczkomatami – mówi.

Dlatego jednym z głównych zadań InPostu było przekonanie klientów do nowego modelu. Jak dodaje, firma szybko zauważyła, że najmłodsi kupujący znacznie szybciej adaptują się do wygodnych i mobilnych rozwiązań. Z tego powodu InPost skoncentrował się na odpowiednich grupach konsumentów, sprzedawcach i lokalizacjach.

Punktem wyjścia dla rozwoju był Londyn. – Skoncentrowaliśmy się na Londynie jako punkcie wyjścia – mówi Rouse. I od razu wyjaśnia dlaczego: – W Londynie jest tyle handlu, ile w całej Polsce.

Jednocześnie stolica Wielkiej Brytanii okazała się rynkiem trudnym z perspektywy operacyjnej. – Przestrzeń na paczkomaty i lokalizacje nie jest tak łatwa, jak w innych częściach Europy – przyznaje. To zmusiło firmę do większej elastyczności. – Musieliśmy szukać nowych rozwiązań i działać bardziej elastycznie – podkreśla.

Największe wyzwanie? Ludzie

Jednym z największych wyzwań InPost jest szybki rozwój firmy w Polsce i za granicą. Dlatego, jak podkreśla Michael Rouse, kluczowe jest rozsądne zarządzanie talentami. – Musieliśmy znaleźć równowagę między eksportowaniem naprawdę dobrych talentów z Polski, które rozumieją nasz model, a znalezieniem zdolności na rynku, które mogą działać kulturowo i mieć odpowiednie DNA – mówi.

Jak dodaje, równie istotne jest późniejsze przygotowanie tych osób do samodzielnego działania.

– Półtora roku temu szukałem kogoś, kto prowadził firmę o wartości 500 milionów. Dzisiaj potrzebuję kogoś, kto może prowadzić firmę o wartości 2 miliardów – podkreśla.

Rouse mówił również o różnicach kulturowych w międzynarodowej organizacji. – Dobra wiadomość jest taka, że jestem Irlandczykiem, więc widzę obie strony – żartuje.

Jego zdaniem jednym z kluczowych wyzwań jest różnica w stylu komunikacji. – Uważam, że Polacy komunikują się bardziej bezpośrednio i konkretnie – mówi. Jak dodaje, w kulturze brytyjskiej komunikaty są częściej formułowane bardziej pośrednio.

W jego ocenie to może prowadzić do nieporozumień, zwłaszcza gdy dochodzi jeszcze kwestia hierarchii i sposobu prowadzenia dyskusji w firmie. – Jednym z najtrudniejszych wyzwań w budowaniu międzynarodowej firmy jest kwestia hierarchii – ocenia.

Dlatego tak ważna jest otwarta komunikacja. – 15 minut rozmowy na jakiś temat może oszczędzić dwa miesiące nieporozumień – podkreśla Rouse.

Mocna pochwała polskich pracowników

Jedne z najmocniejszych słów CEO InPost padły przy ocenie etyki pracy. Rouse wprost przyznał, że polscy pracownicy wnieśli do organizacji nową energię i determinację.

– Powiedziałbym, że w brytyjskiej etyce pracy buduje się samozadowolenie – ocenił. Jak dodał, zostało ono przełamane m.in. dzięki polskim współpracownikom. – Jest większy głód sukcesu i głód udowodnienia sukcesu – mówi.

Szef InPost nie ukrywa też, że bardzo wysoko ocenia młodych ludzi z Polski. – Jeśli poprosisz mnie dzisiaj o wybór, będę stronniczy. Wybrałbym polskiego studenta, ponieważ wiem, że dostanę kogoś, kto jest głodniejszy sukcesu lub bardziej zdeterminowany – stwierdził.

Royal Mail zagraża InPost? „Ma własne wyzwania”

Pytany o Royal Mail, Rouse odpowiada rzeczowo, ale bez nadmiernej delikatności. – Royal Mail ma swoje własne wyzwania – stwierdza.

Wśród nich wymienia silne uzwiązkowienie, ograniczenia wynikające z regulacji i konieczność utrzymywania tradycyjnego modelu pocztowego. – Technologia i dane nie są tam fundamentem budowy platformy dla e-commerce – ocenia.

Jednocześnie nie uważa, by działania Royal Mail w obszarze dostaw poza domem miały być zagrożeniem dla InPostu. Wręcz przeciwnie.

– Jeśli Royal Mail chce promować dostawy poza domem, bardzo nam to odpowiada – mówi.

Powód jest prosty, InPost już dziś ma największą sieć w tym segmencie. – Mamy największą sieć i największe rozwiązanie, a zbudowanie i replikowanie sieci InPost w Wielkiej Brytanii może im zająć 10 lat – podkreśla Rouse.

Za organizację spotkania dziennikarzy z Michaelem Rouse’em oraz przedsiębiorcami związanymi z brytyjskim rynkiem odpowiadała Ambasada Brytyjska w Warszawie. Celem wydarzenia było wspieranie i promowanie ekspansji firm z Europy Środkowo-Wschodniej w Zjednoczonym Królestwie.

Czytaj też:
Nowy właściciel InPostu, ale ster w rękach Brzoski. Padła kwotaCzytaj też:
InPost zaprasza FedEx by zdominować Europę