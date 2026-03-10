Ulga na robotyzację – z tego odliczenia podatkowego mało kto korzysta

Ulga na robotyzację została wprowadzona w Polsce w 2022 roku aby wspierać przedsiębiorców inwestujących w nowoczesne technologie produkcyjne. Jej głównym adresatem są firmy rozwijające procesy produkcji poprzez kupowanie robotów przemysłowych oraz urządzeń z nimi związanych.

Mechanizm ulgi polega na tym, że podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania dodatkowe 50 proc. poniesionych kosztów związanych z robotyzacją. Ale jest pomysł, żeby mogł odliczyć 100 proc. Ulga na robotyzację ma obowiązywać do końca 2026 roku – chyba, że zostanie przedłużona.

Ulga na robotyzację do 2026 roku

Jak informuje prawo.pl, organizacje przedsiębiorców apelowały wielokrotnie, żeby zamiast znosić tę preferencję podatkową, konieczne jest poszerzenie jej zakresu. Eksperci podkreślają, że zainteresowanie ulgą byłoby większe, gdyby nie stosowana przez skarbówkę wąska interpretacja przepisów.

– Ministerstwo Finansów nie prowadzi prac o charakterze legislacyjnym lub analitycznym dotyczących przedłużenia obowiązywania ulgi na robotyzację. Ulga na robotyzację ma charakter rozwiązania pilotażowego. Dlatego też ewentualne zmiany w obowiązujących przepisach oraz ich kierunek powinny zostać przygotowane w oparciu o wnioski m.in. z analizy danych o wykorzystaniu obecnej ulgi, z uwzględnieniem postulatów wynikających z praktyki jej stosowania. Aby zmiany te w sposób jak najbardziej rzetelny uwzględniały ww. wnioski i postulaty, analiza taka swoim zakresem powinna obejmować jak najdłuższy możliwy okres obowiązywania przepisów dotyczących ulgi na robotyzację – napisał wiceminister finansów Jarosław Neneman w odpowiedzi na interpelację poselską. – Nie wykluczamy również tego, że wnioskiem z tej analizy będzie postulat przedłużenia terminu obowiązywania ulgi na robotyzację – dodał.

Podatnicy indywidualni odzyskali miliony złotych

Według danych MF, w latach 2022-2024 wzrosło zainteresowanie ulgą na robotyzację wśród podatników CIT wzrosło. Za 2024 rok skorzystało z niej 299 podatników – to wzrost o 57 proc. Kwota odliczenia od podstawy opodatkowania za 2024 rok wzrosła o 187 proc. – do 209 mln zł.

Podatników PIT ulga na robotyzację interesuje mniej. Za rok 2024 z ulgi tej skorzystało 146 podatników, a kwota odliczona od podstawy opodatkowania za 2024 rok wyniosła zaledwie 13,4 mln zł.

