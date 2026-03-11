„Dziurawy” bojkot Telewizji Republika. Te marki wykonały woltę

Jak ustaliła redakcja Wirtualnych Mediów, która powołuje się na dane reklamowe za 2026 rok, w styczniu 112 brandów zapłaciło TV Republika za wyemitowanie materiałów promocyjnych, natomiast w lutym było ich 127. To daje w sumie ponad pięć i pół tysiąca reklam.

W 2024 roku wiele marek postanowiło zrezygnować z promowania się na antenie Republiki. Miało to związek m.in. z wypowiedziami Jana Pietrzaka czy Marka Króla. Pierwszy opowiedział kontrowersyjny „dowcip”, wymierzony w cudzoziemców. – Mam okrutny żart z tymi imigrantami. Oni liczą na to, że Polacy są przygotowani, bo mamy baraki. Mamy baraki dla imigrantów: w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Stutthofie. Mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców – wskazywał satyryk. Publicysta proponował zaś, by nielegalnym imigrantom tatuować ręce – tak, jak robiono niegdyś w przypadku więźniów obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.

Wśród firm tych znalazły się m.in.: Tarczyński (przedsiębiorstwo działające w przemyśle mięsnym), IKEA (gigant meblowy), Żabka (sieć sklepów małoformatowych), Provident Polska (instytucja finansowa oferująca pożyczki), Castorama Polska (sieć sklepów z m.in. materiałami budowlanymi) czy Media Expert (gigant elektroniczny).

Co jednak ciekawe, m.in. trzy ostatnie spółki i stacja Tomasza Sakiewicza podały sobie ręce na zgodę.

Reklamy tych firm powróciły na antenę Telewizji Republika

W 2024 r. Provident w rozmowie z redakcją portalu zaznaczał, że „potępia mowę nienawiści i nie zgadza się z poglądami, które głoszone są na antenie TV Republika”. Media Expert tłumaczył natomiast, że wykupił pakiet emisji u brokera mediowego, więc reklamy, które były emitowane wówczas przez stację, znalazły się tam bez ich bezpośredniego wskazania.

Które jeszcze firmy? Ponownie w Republice natknąć można się też na materiały promocyjne marek takich jak: Glovo (szybkie dostawy), XTB Polska (platforma do m.in. inwestowania pieniędzy), Euro RTV AGD (gigant elektroniczny), Comarchu (spółka oferująca oprogramowanie), Harnasia (marka piwa), Krakusa (gigant mięsny), Sokołowa i Sokolików (tama sama branża, co poprzednik), Warki (kolejny browar), Wakacje.pl (serwis turystyczny), jak również Whirlpoola (przedsiębiorstwo produkujące artykuły gospodarstwa domowego, głównie elektronikę) – wymieniają Wirtualne Media.

Czytaj też:

Nawrocka w blasku fleszy. Tak prezentowała się na spotkaniu z królem. Projektantka oceniaCzytaj też:

MEN szykuje zwrot ws. rewolucyjnej zmiany? Nowacka nie zostawia złudzeń