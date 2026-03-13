Trudny weekend dla klientów znanego banku. Zacznie się w piątek

Bank PKO BP wydał komunikat, w którym informuje, że dzisiejszej nocy zaplanowano prace techniczne. Klienci muszą liczyć się na wystąpienie utrudnień w działaniu aplikacji. – W nocy z 13 na 14 marca w godz. 22:00-04:00 zaplanowaliśmy prace techniczne. W tym czasie mogą występować chwilowe utrudnienia w dostępie do aplikacji IKO, iPKO biznes i PKO Junior oraz serwisów iPKO, iPKO biznes i Inteligo – czytamy w komunikacie PKO BP.

PKO BP z apelem do klientów

– Jeśli możesz, wszystkie ważne transakcje zrób wcześniej – dodano w komunikacie.

Jednocześnie bank zaznaczył w komunikacie że płatności kartami będą działać bez zakłóceń.

Jak już informowaliśmy, w nadchodzący weekend utrudnienia czekają również klientów mBanku.

W ramach modernizacji systemów mBanku utrudnienia wystąpią w poniższych usługach:

Karty bankomatowe. Nie będzie możliwości płacenia kartą w internecie od 2:30 do 9:00 rano. Będzie za to można przez całą noc płacić kartą stacjonarnie oraz skorzystać z bankomatu, w tym wypłacać gotówkę.

Serwis transakcyjny. Od 2:30 do 9:00 rano nie będzie można zalogować się na swoje konto, zarówno przez internet, jak i aplikacji mobilnej. Nie będzie można również złożyć żadnego wniosku do banku np. o pożyczkę lub kredyt.

Infolinia. Podczas przerwy nie będzie można się dodzwonić do banku, mLinia zostanie wyłączona od 2:30 do 9:00 rano. Nie będzie można wykonać telefonicznie żadnej operacji.

Utrudnienia dotyczą również sektora MSP. Płatność kartą nie będzie możliwa w internecie od 2:30 do 9:00 rano. Będzie za to można zapłacić stacjonarnie w sklepach, restauracjach czy skorzystać z bankomatu i wypłacić gotówkę. Wyłączenie aplikacji mBanku dla sektora MSP, z pewnością nie zadowoli klientów.

