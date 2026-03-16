Spółka Roberta Lewandowskiego nie płaci. Do Stor9 puka komornik

Miesiące czekania na pieniądze, kolejne niedotrzymywane obietnice, unikanie kontaktu, także z firmą windykacyjną – taki nieciekawy obraz wyłania się z innych wypowiedzi kontrahentów marketingowej spółki Roberta Lewandowskiego. Mowa o kwotach, które wynoszą od kilku do kilkudziesięciu tys. złotych. Firma straciła płynność finansową.

Portal Wprost.pl również nie doczekał się na odpowiedź od spółki Stor9.

Robert Lewandowski większościowym udziałowcem

Firmą zarządza Anna Zielińska. Robert Lewandowski jest jednak większościowym udziałowcem w spółce. W zarządzie jest również Tomasz Zawiślak, bliski przyjaciel i „prawa reka” piłkarza. Panowie znają się od ponad 20 lat. Zawiślak współzarządza marką osobistą Roberta lewandowskiego, w tym jego aktywnością w sieci, a także reprezentuje go w kwestiach biznesowych i medialnych. Znają się z boiska na Varsovii.

Z informacji na stronie Business center Club wynika, że Stor9 „specjalizuje się w skutecznych i kreatywnych rozwiązaniach marketingowych. Wykorzystuje nowe technologie (w tym AI) do automatyzacji procesów w produkcji i komunikacji, co pozwala realizować innowacyjne i szyte na miarę kampanie marketingowe”.

Stor9 chwali się współpracą z wieloma znanymi markami, takimi jak RTV EURO AGD, Sephora, Alpro, Totalizator Sportowy, Empik, Polpharma czy Ministerstwo Sportu.

Nowy układ dla Roberta i Anny Lewandowskich

– Skupiamy się przede wszystkim na realizacji projektów komercyjnych dla Anny i Roberta oraz sukcesywnym wdrażaniu strategii działań – tłumaczyła Anna Zielińska, prezes zarządu i współwłaścicielka Stor9 na łamach proto.pl. Mowa o działaniach kontraktowych oraz projektach specjalnych dla marek własnych Anny Lewandowskiej (Foods by Ann, Healthy Plan by Ann).

W przypadku działań komercyjnych chodzi o kampanię realizującą zobowiązania kontraktowe Roberta Lewandowskiego dla marki Huawei. „Ogromny nacisk kładziemy na jakość – bardzo nam zależy, aby pokazać nadal niestandardowe na naszym rynku podejście, gdzie o ambasadora dba sztab kompetentnych ludzi, nie pozostawiając go samemu sobie. Tworzymy trochę nowy układ na rynku” - wyjasniała Anna Zielińska.

Robert Lewandowski wyraził zgodę na rozpoczęcie poszukiwań inwestora i miał zlecić audyt w spółce. Jej wyniki fnansowe za 2025 rok nie są jeszcze dostępne. Nie ma również sprawozdania za 2024 rok. W 2023 roku zysk netto wzrósł o ponad 230 proc. w porównaniu do 2022 roku i wyniósł około 500 tys. zł. Kapitał zakładowy agencji Roberta Lewandowskiego to 5 tys. zł.

Z kodu „C” na L-4 korzystają przede wszystkim 40-latkowie. Mężczyźni