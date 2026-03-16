TVN zmieni właściciela. Tak firma doceniła pracowników

Paramount Skydance – firma, której założycielem jest David Ellison – finalizuje właśnie przejęcie spółki Warner Bros. Discovery. Właściciel stacji TVN ma do spłaty 38 miliardów dolarów zadłużenia (mowa o kwocie brutto). 16,5 mld WBD musi zwrócić do przyszłego roku. Cała spłata zadłużenia jest rozciągnięta na 36 lat, a kolejne transze mają być wpłacane do 2062 r.

Pod koniec lutego PS podpisał umowę kupna 100 proc. akcji Warner Bros. Discovery za rekordowe 110 mld USD. Jeszcze w 2026 r., najprawdopodobniej jesienią, ma dojść do oficjalnej zmiany właściciela Grupy TVN, a Paramount Skydance przejmie koncern Warner Bros. Discovery.

Tymczasem, jak donosi dwumiesięcznik „Press”, pracownicy TVN WBD „otrzymali podwyżki na poziomie 5,5 proc. wysokości wynagrodzenia”. To jednak nie wszystko – spółka przyznała również premie roczne.

Oto szczegóły

Biuro prasowe TVN WBD (prezeską spółki jest Katarzyna KielI) podzieliło się szczegółami z redakcją „Press”. „W 2025 r. podwyżki wynagrodzeń były realizowane na ogólnym poziomie 5,5 proc., co plasuje nas powyżej średniej rynkowej, a około 30 proc. zespołu jest objętych programem opcji na akcje, co odzwierciedla nasze przekonanie, że długoterminowy sukces firmy najlepiej buduje się wspólnie z ludźmi, którzy go tworzą” – napisali przedstawiciele firmy. Jak dodali, w poprzednim roku prawie wszyscy pracownicy „osiągnęli lub przekroczyli swoje cele, a premie roczne objęły całą organizację”.

„W tym roku premie indywidualne zostały jeszcze bardziej powiązane z osobistym wkładem każdego pracownika oraz realizacją celów ustalanych w kontekście priorytetów organizacji, aby wprost zauważać zarówno zaangażowanie, jak i mierzalne efekty codziennej pracy” – zaznaczyli.

„Press” przypomniał przy okazji artykułu o podwyżkach w TVN, że pod koniec 2024 r. spółka zatrudniała 2413 osób.

