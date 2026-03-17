TVN zmieni właściciela. Takim „prezentem” firma zaskoczyła pracowników
Anteny satelitarne na dachu budynku stacji TVN Warner Bros. Discovery. To za nimi znajduje się hala, która ma zostać wyburzona Źródło: Shutterstock / Grand Warszawski
TVN Warner Bros. Discovery docenił pracowników podwyżkami. Ile wyniosły i co było brane pod uwagę przy ich przyznawaniu? Jest najnowszy komunikat biura prasowego firmy.

Jeszcze w 2026 r., najprawdopodobniej jesienią, ma dojść do zmiany właściciela Grupy TVN: Paramount Skydance przejmie koncern Warner Bros. Discovery. Tymczasem, jak podają Wirtualne Media, TVN Warner Bros. Discovery w oparciu o wyniki za 2025 rok podwyższył pensje pracowników średnio o 5,5 proc. Wcześniej informację o podwyżkach podał portal press.pl.

TVN zmieni właściciela. Tak zostali docenieni pracownicy

„Za 2025 rok podwyżki wynagrodzeń były realizowane na ogólnym poziomie 5,5 proc., co plasuje nas powyżej średniej rynkowej, a około 30 proc. zespołu jest objętych programem opcji na akcje, co odzwierciedla nasze przekonanie, że długoterminowy sukces firmy najlepiej buduje się wspólnie z ludźmi, którzy go tworzą" – przekazało biuro prasowe TVN Warner Bros. Discovery w odpowiedzi na pytania portalu Wirtualnemedia.pl

Jak sprecyzowano, w 2025 roku zdecydowana większość pracowników osiągnęła lub przekroczyła wyznaczone cele, a premie roczne objęły całą organizację. „W tym roku premie indywidualne zostały jeszcze bardziej powiązane z osobistym wkładem każdego pracownika oraz realizacją celów ustalanych w kontekście priorytetów organizacji, tak aby wprost zauważać zarówno zaangażowanie, jak i mierzalne efekty codziennej pracy" – czytamy dalej.

Jednocześnie zaznaczono, że premie to nie jest jedyny element doceniania pracowników. „Wspieramy zespoły między innymi poprzez szeroką ofertę szkoleń, dofinansowanie posiłków, karty sportowe, program kafeteryjny, dofinansowanie nauki języków, a także inicjatywy wellbeingowe, dodatkowy czas wolny na działalność charytatywną oraz dostęp do premier naszych lokalnych i międzynarodowych produkcji i udział w wydarzeniach branżowych” – wyliczyła w komunikacie spółka.

Czytaj też:
Zwrot ws. koncesji dla TV Republika. „Dała stacji czas do końca marca”Czytaj też:
Chcą zlikwidować TVP Info. Stacja pokazuje zaskakujące dane

Źródło: WPROST.pl / Wirtualne Media