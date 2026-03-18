Duża fabryka szykuje zwolnienia. Najmocniej odczuje to jeden region Polski

Signify Poland przygotowuje redukcję zatrudnienia, która obejmie 295 stanowisk w Polsce. Najmocniej skutki tej decyzji odczuje zakład produkcyjny w Pile, gdzie pracę ma stracić około 200 osób. Zwolnienia obejmą również biura firmy w Łodzi i Warszawie. To ważna informacja dla regionu, bo spółka jest największym pracodawcą przemysłowym w okolicach Piły.

Redukcja zatrudnienia

Jak poinformowała firma, redukcja zatrudnienia wiąże się z wygaszaniem części produkcji. Rzeczniczka spółki Ewa Czaińska przekazała, że w pilskim zakładzie stopniowo wyłączane są wybrane procesy związane z produkcją oświetlenia konwencjonalnego. Firma koncentruje się obecnie na rozwiązaniach energooszczędnych LED oraz zintegrowanych systemach oświetleniowych. Cały proces zmniejszania zatrudnienia ma potrwać do końca roku.

Przedstawicielka spółki zaznaczyła, że redukcja 295 stanowisk to trudny, ale konieczny krok. Podkreśliła też, że działania prowadzone są zgodnie z ustawą o zwolnieniach grupowych. Osoby objęte zmianami mają otrzymać odprawy wyższe niż wymagane przepisami, a także kompleksowy program wsparcia realizowany przy udziale zewnętrznego partnera.

Jednocześnie firma wskazuje, że transformacja działalności nie oznacza całkowitego wycofywania rozwoju z Polski. Jak przekazano, do kraju trafiają nowe kompetencje, procesy i linie produkcyjne, w tym technologia druku 3D. W kolejnych latach ma to pozwolić na utworzenie około 100 nowych miejsc pracy w Pile. To jednak perspektywa rozłożona w czasie, podczas gdy obecne zwolnienia mają nastąpić już teraz i będą dotyczyć setek pracowników.

Spółka deklaruje również, że osoby tracące zatrudnienie będą mogły brać udział w otwartych rekrutacjach prowadzonych w całej organizacji Signify. Jeśli kompetencje danego pracownika będą zbliżone do wymagań na oferowanym stanowisku, firma ma proponować dalsze kroki rekrutacyjne albo rozważenie dostępnej roli w strukturach grupy.

Zakład w Pile

Zakład w Pile produkuje oświetlenie konwencjonalne do zastosowań specjalnych, profesjonalne i konsumenckie oprawy LED, systemy Hue oraz elektronikę oświetleniową. W mieście działają także zespoły odpowiedzialne między innymi za badania i rozwój, finanse, logistykę oraz HR na poziomie regionalnym i globalnym. To pokazuje, jak duże znaczenie ma Signify dla lokalnego rynku pracy.

W całej Polsce spółka zatrudnia około 2700 osób. Posiada fabryki w Pile i Kętrzynie, centrum usług wspólnych w Pile i Łodzi oraz biuro handlowe w Warszawie. Firma działa w ponad 70 krajach i łącznie zatrudnia około 27 tys. pracowników. W 2025 roku osiągnęła sprzedaż na poziomie 5,8 mld euro. Redukcja etatów w Polsce wpisuje się więc w szerszy proces zmian w działalności firmy, ale dla regionu pilskiego oznacza bardzo poważne konsekwencje.

