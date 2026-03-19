Benefity nie interesują młodych. Wolą inne rozwiązanie

Jak pokazuje badanie Amilon, dostawcy cyfrowych kart podarunkowych, najmłodsi pracownicy w Polsce są najmniej zainteresowani benefitami pracowniczymi. Regularne korzystanie z dodatków pozapłacowych deklaruje tylko 8,8 proc. respondentów w wieku 18-24 lata. Dla porównania wśród osób w wieku 25–34 lata jest to aż 24 proc.

Dane pokazują, że 15,7 proc. badanych z najmłodszej grupy wiekowej korzysta z jednego lub dwóch benefitów, a 14,7 proc. sięga po nie okazjonalnie – tylko dlatego, że są dostępne.

Młodzi zapominają o benefitach

Dość znacząca grupa (18,6 proc.) zadeklarowała, że woli otrzymać wyższe wynagrodzenie zamiast dodatków, takich jak karta sportowa, prywatna opieka medyczna czy ubezpieczenie zdrowotne. Co ciekawe, tego rodzaju „wymianą” w największym stopniu zainteresowani są ankietowani z zarobkami powyżej 9 tys. zł netto (23,6 proc.). Wśród tych, którzy zarabiają najniższą krajową, tego rodzaju deklaracje złożyło tylko 17,2 proc. respondentów.

Z badania wynika, że główną przyczyną niekorzystania z benefitów przez osoby poniżej 25. roku życia jest… zapominanie o nich (18 proc.). Inne powody, to brak czasu lub energii na ich wykorzystanie, a także zbyt skomplikowane zasady korzystania (odpowiednio 14,7 proc. i 12,7 proc.).

– Jeśli program benefitowy nie jest intuicyjny albo wymaga od pracownika dodatkowych działań, łatwo wypadnie z jego codziennej rutyny. Firmy powinny upraszczać mechanizmy korzystania z świadczeń i wprowadzać rozwiązania, które można wykorzystać od razu, bez dodatkowych formalności – podkreśla Karol Ziółkowski, Country Manager Poland & CEE firmy Amilon.

Jak wspomniano, o wiele większe zainteresowanie benefitami występuje w starszej grupie wiekowej. Niemal co czwarty badany w wieku 25–34 lat deklaruje, że regularnie korzysta ze wszystkich lub większości oferowanych przez pracodawcę dodatków, ponieważ dobrze odpowiadają one na jego potrzeby. Niewiele mniej, bo 23,6 proc. sięga po jeden lub dwa elementy, a niespełna 16 proc. przyznaje, że korzysta z benefitów sporadycznie.

– Po 25. roku życia Polacy zaczynają chętnie korzystać z benefitów, ale oczekują, że będą one dopasowane do ich stylu życia. A w okolicach trzydziestki potrzeby pracowników znacząco się różnicują: jeden oczekuje vouchera do sklepu dziecięcego, a inny – karty sportowej. Dla branży oznacza to rosnące znaczenie elastycznych systemów, które pełną moc decyzyjną oddają pracownikowi – wyjaśniaKarol Ziółkowski.

Badanie przeprowadzono w lutym 2026 roku przez UCE RESEARCH na zlecenie firmy Amilon na próbie 1008 Polaków w wieku 18–80 lat.

