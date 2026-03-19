TVN zmieni właściciela. Przejęcie Warner Bros. pójdzie gładko? „Absolutnie nie”

Paramount Skydance przejmie wkrótce Warner Bros. Discovery – właściciela m.in. polskiej Grupy TVN. Kwota, którą PS zaproponował za WBD, to ok. 110 mld dol. (mniej więcej 31 USD za akcję spółki). Warto zaznaczy, że to suma znacząco wyższa od tej, jaką proponował wcześniej Netflixa – czyli ok. 83 mld.

Zagraniczne media informowały, że jeszcze w 2026 roku, prawdopodobnie jesienią, dojdzie do ostatecznej zmiany właściciela WBD. Aby transakcja doszła do skutku, strony muszą dopiąć szeregu formalności – m.in. otrzymać zgodę regulatorów rynkowych, na czele z Departamentem Sprawiedliwości USA czy Komisją Europejską.

Wysoki rangą urzędnik – Omeed Assefi – przedstawiciel pierwszego z wcześniej wymienionych amerykańskich organów, został zapytany przez agencję Reutera o proces przejęcia WBD przez PS. Czy spółka może liczyć na lepsze potraktowanie ze strony władz?

Departament Sprawiedliwości USA zabrał głos. Padła jasna deklaracja

Assefi to pełniący obowiązki asystenta prokuratora generalnego – pracownik resortu sprawiedliwości USA. W środę (18 marca) zapewnił dziennikarzy, że Paramount i Warner Bros. „absolutnie nie” magą mieć nadziei, że proces przejęcia pójdzie gładko, jak po maśle.

– Pomysł, że egzekwowanie (prawa) zostało upolitycznione, jest niedorzeczny – uciął twardo.

Jak przypomniała redakcja Wirtualnych Mediów, założycielem Paramount jest David Ellison, syn właściciela giganta technologicznego – Oracle (Larry'ego Ellisona). Obaj są w tym momencie zwolennikami republikanów i prezydenta Stanów Zjednoczonych – Donalda Trumpa, chociaż David Ellison w przeszłości głosował na demokratów.

W stacji, której właścicielem jest Paramount, ogłoszono strajk

Co nowego warto jeszcze wiedzieć wokół przejęcia WBD przez PS? W CBS News 24/7 pracownicy ogłosili niedawno 24-godzinny strajk.

Przedstawiciele redakcji Columbia Broadcasting System mają nie być zadowoleni ze swoich pensji i warunków zatrudnienia – informował portal The Wrap.

