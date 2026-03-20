Ci pracownicy dostaną więcej pieniędzy. Zmiany od 1 kwietnia

Wraz z początkiem kwietnia kwoty jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy lub choroby zawodowe wzrosną o prawie 9 proc. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowanym w Monitorze Polskim nowe stawki będą obowiązywać do końca marca przyszłego roku.

Odszkodowania wzrosną

Jak podaje serwis pulshr.pl, w przypadku stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu odszkodowanie za każdy procent wzrośnie z 1636 zł do 1781 zł. Z kolei jednorazowe świadczenie dla osób całkowicie niezdolnych do pracy oraz wymagających całkowitej opieki zwiększy się o 2 526 zł.

Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej będą, zgodnie z obwieszczeniem, wynosiły:

1781 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

1781 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych;

31 162 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego;

31 162 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty;

160 264 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;

80 132 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko;

160 264 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 31 162 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;

160 264 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawnionych równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 31 162 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko;

31 162 zł, jeżeli obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom;

80 132 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 31 162 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

Ponad 30 tys. wypadków przy pracy

Jak pokazują dane GUS, tylko w pierwszym półroczu ubiegłego roku w Polsce doszło do ponad 30 tys. wypadków przy pracy. W wyniku takich wypadków zginęło 80 osób, a 219 zostało ciężko poszkodowanych. Wypadki miały miejsce także w pracy zdalnej, doznało ich 111 osób.

Najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w górnictwie i wydobywaniu, działalnościach polegających na dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami oraz rekultywacji, a także w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej.

Do najczęstszych bezpośrednich przyczyn wypadków należało uderzenie w nieruchomy obiekt (29,1 proc. wypadków), a także kontakt z przedmiotem ostro zakończonym, szorstkim, twardym lub chropowatym, uderzenie przez obiekt znajdujący się w ruchu bądź obciążenie fizyczne lub psychiczne pracownika (każde z tych zdarzeń odpowiadało za 17-20 proc. wypadków).

Najwyższy wskaźnik wypadkowości zanotowano w województwie opolskim, a także śląskim i warmińsko-mazurskim.

Czytaj też:

Takiej kontroli L4 jeszcze nie było. ZUS i firmy mocno dokręciły śrubęCzytaj też:

Tyle zarabialiśmy w lutym. Jest się z czego cieszyć?